MINUTE PAR MINUTE - 7.500 bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 19 heures. Sept candidats sont en lice dans ce premier tour. Les premiers chiffres de la participation font état de plus d'un million votants à 17 heures. Les premiers résultats tomberont en fin de journée.

Crédit : bertrand GUAY / AFP Primaire de la gauche : les sept candidats lors du 2e débat

par La rédaction numérique de RTL publié le 22/01/2017 à 18:01

Après trois débats télévisés et autant de semaines de campagne et de meetings, les sept candidats de la primaire de la gauche sauront en fin de soirée qui se retrouvera au second tour. Ce dimanche 22 janvier, les 7.500 bureaux de vote étaient ouverts de 9h à 19h afin que les électeurs puissent départager Benoît Hamon, Sylvia Pinel, Arnaud Montebourg, Jean-Luc Bennahmias, Manuel Valls, Vincent Peillon et François de Rugy.



Cette primaire organisée par la Belle Alliance populaire, soit le Parti socialiste et ses alliés, devait rassembler l'ensemble de la gauche afin de proposer à terme un candidat unique face à la droite et l'extrême droite. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron ont cependant refusé de participer. L'idée de départ était que cette primaire devait permettre de conforter la candidature de François Hollande à un second mandat. Celui-ci ayant renoncé en décembre dernier, plusieurs candidats ont tenté de s'imposer. Outre Manuel Valls qui doit défendre un bilan très critiqué, Arnaud Montebourg entend s'imposer comme la force tranquille de ce premier tour. Mais depuis le début de l'année, sur fond de tensions et d'attaques contre son revenu universel d'existence, c'est Benoît Hamon qui semble séduire de plus en plus de sympathisants de gauche, selon les sondages.



À 17h30 dimanche, un million de personnes s'étaient déplacées afin de voter, selon les chiffres de 70% des bureaux de vote. Pour rappel, le premier tour de la primaire de la droite et du centre avait rassemblé près de 3 millions de votants, à la même heure le 20 novembre dernier.

Suivez le déroulement du premier tour :

18h46 - Manuel Valls arrivera-t-il en tête du premier tour de la primaire de la gauche ? L'ancien locataire de Matignon est le candidat qui a suscité le plus d'intérêt de la part des internautes, révèle Google.

18h37 - Ségolène Royal vient finalement d'arriver au siège du PS pour voter.

Ségolène Royal vient d'arriver au #PS pour voter. Elle était attendue ce matin. Elle a donc fait durer le suspense...#PrimairesGauche — Benjamin Sportouch (@BSportouch) 22 janvier 2017

18h30 - Selon les informations de RTL, Ségolène Royal n'a pas encore voté. Attendue ce matin au siège du Parti socialiste, rue de Solférino, la ministre de l'Écologie n'est pas venue.



18h20 - Avec un million de votants à 17h dans 70% des bureaux de vote, la primaire de la gauche se situe en-deçà de la primaire PS de 2011 (1,5 million de personnes avaient voté dans 75% des bureaux). A 17h, les organisateurs de la primaire de la droite avaient, eux, recensé plus de 2,5 millions de votants dans 70% des bureaux de vote.





18h01 - Le candidat EELV à la présidentielle, Yannick Jadot, a suggéré que ce serait à Benoît Hamon de rejoindre sa campagne présidentielle plutôt que l'inverse, en dépit des rapports de force actuel entre le PS et le parti écologiste à trois mois de la présidentielle. Interrogé par Radio J, il a déclaré : "Benoît Hamon, il n'a pas gagné la primaire. Et s'il la gagne, pensez-vous que le PS, qui sera le parti politique qui fera sa campagne, est pour la sortie du nucléaire, contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, pour le revenu universel ? évidemment pas"