Le président de la République a annoncé qu'il ne se livrera à aucun commentaire sur la primaire de la gauche.

Crédit : Guillaume HORCAJUELPO / POOL / AFP François Hollande en déplacement à Ayguesvives le 19 novembre 2016

par Marie-Pierre Haddad publié le 22/01/2017 à 19:11

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

François Hollande a pris ses distances avec la primaire de la gauche. Le président de la République a affirmé qu'il ne souhaitait "pas faire de commentaires" sur le premier tour du scrutin mais "s'intéresse à la vie politique française". "Si c'était le contraire, on dirait qu'il y a un problème", a-t-il déclaré, en marge d'une réception à la résidence française de Santiago. Il ajoute : "Je ne veux pas faire de commentaires ici. Après".



En visite officielle au Chili, le chef de l'État n'a pas voté pour le premier tour, les procurations étant interdites. Mais ce n'est pas la première fois que le calendrier empêche François Hollande de commenter la primaire. Le Président n'a pas regardé le deuxième débat qui a opposé les sept candidats. Il est allé voir Michel Drucker au théâtre. Son agenda ne précise pas s'il sera présent pour le second tour.



À 17h, sur 70% de bureaux de vote remontés, plus d'un million de votants se sont déplacés, a déclaré le président du Comité national d'organisation de la primaire Christophe Borgel au siège du Parti socialiste. "Nous sommes dans la trajectoire espérée, à savoir terminer entre 1,5 et 2 millions de votants" au total, a-t-il ajouté.