À la mi-journée, la participation à la primaire organisée par la Belle Alliance populaire n'était que de 400.000 personnes. Un chiffre faible due à la météo selon Christophe Borgel, le président du Comité national de l'organisation de la primaire.

22/01/2017

Le froid, raison de la faible participation à la primaire de la gauche ? C'est ce qu'a laissé entendre Christophe Borgel, président du Comité national d'organisation de la primaire, depuis le siège du Parti socialiste, le 22 janvier. "Il y a quand même eu du monde dans les bureaux de vote de la primaire au cours d'une matinée où la température était plus que polaire", a-t-il ainsi déclaré. Et visiblement, il n'est pas le seul du Parti socialiste à se plaindre de la météo. Sur LCI, en fin de matinée ce dimanche, Jean-Christophe Cambadélis, le Premier secrétaire du PS, expliquait qu'il faisait "un peu froid. Les gens prennent le temps pour venir voter".



Au milieu de la journée de ce premier tour de la primaire de la gauche, quelque 400.000 électeurs s'étaient déplacés dans les 7.500 bureaux de vote ouverts entre 9h et 19h, ce dimanche 22 janvier. Une participation qui avait plus que doublé à 17h30, avec la barre du million franchie, selon les chiffres recensés dans 70 % des bureaux de vote. Mais le député de Haute-Garonne restait optimiste, en affirmant que les chiffres reflétaient la "trajectoire espérée" : terminer "entre 1,5 et 2 millions de votants", à la fermeture des bureaux de vote, à 19 heures.



La petite sortie de Christophe Borgel n'est cependant pas passée inaperçue. Sur Twitter notamment, plusieurs internautes se sont moquées des déclarations du député de Haute-Garonne.

