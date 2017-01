L'ancien ministre du Redressement productif est arrivé en troisième position au premier tour de la primaire de la gauche dimanche 22 janvier 2017... comme en 2011.

Crédit : SIPA / Montage RTLnet Arnaud Montebourg en 2011 et 2017

par Cécile De Sèze publié le 22/01/2017 à 23:07

Arnaud Montebourg a-t-il un plafond de verre au-dessus de la tête ? Le candidat du made in France a récolté 17,62% des suffrages au premier tour de la primaire de la Belle Alliance populaire organisée par la gauche dimanche 22 janvier. Il laisse ainsi la place à Benoît Hamon et Manuel Valls. Si l'ancien ministre du Redressement productif n'a pas à rougir de son score, il a de quoi être tout de même déçu.



Lui qui incarnait la gauche contre François Hollande aux côtés de Benoît Hamon lorsqu'ils ont quitté le gouvernement en 2014, n'a pas réussi à faire plier son ancien premier ministre. Mais surtout, il enregistre le même score, à quelques points près, qu'il y a six ans. En 2011 déjà, alors qu'Arnaud Montebourg fait partie de ceux que l'on appelle les "petits candidats", il crée la surprise en réunissant 17,19% des voix et en s'imposant ainsi comme le troisième homme de la primaire devant Ségolène Royal.

Il s'assure un poids dans le parti, puis au gouvernement. Pendant son passage au ministère du Redressement productif, Arnaud Montebourg a par ailleurs réussi à asseoir une autorité et une légitimité au près du peuple de gauche, notamment pour l'électorat ouvrier grâce à son combat à Florange.



Des années et de l'expérience plus tard, Arnaud Montebourg reste le troisième homme de la primaire. Il faisait toutefois partie des trois favoris des sondages, cette année. Son résultat n'aura donc pas la même saveur. Les pourcentages sont par ailleurs très proches mais le nombre de voix obtenus est, lui, en chute libre. En 2011, 455.601 Français avaient mis son nom dans l'urne, contre 204.886 en 2017.