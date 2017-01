Le candidat à la primaire de la gauche a obtenu 1,02% des voix et donnera son intention de vote au second tour mercredi 25 janvier.

Crédit : BORIS HORVAT / AFP Jean-Luc Bennahmias a voté à Marseille, le 22 janvier

par Claire Gaveau publié le 22/01/2017 à 22:05

Il n'y a pas eu de surprise pour Jean-Luc Bennahmias. Le candidat à la primaire de la gauche a terminé dernier du premier tour avec 1,02% des voix, selon les premiers résultats dévoilés par la Haute Autorité. Un score très loin de Benoît Hamon et Manuel Valls, qui comptabilisent respectivement 36,02% et 31.31%.



Après ce premier tour de la primaire de la gauche, l'heure est aux rapprochements. Quel candidat va se ranger derrière Benoît Hamon et Manuel Valls ? Arnaud Montebourg, troisième de ce scrutin avec 17,79% des voix, a été le premier à s'exprimer en affichant son soutien à l'ancien ministre de l'Éducation nationale. À l'inverse, Sylvia Pinel, qui termine sixième avec 2%, a, elle, choisi de se ranger derrière l'ancien premier ministre.



La majorité des candidats devraient prendre position ce dimanche 22 janvier mais Jean-Luc Bennahmias a d'ores et déjà annoncé qu'il prendrait position mercredi 25 janvier, jour où doit se tenir le débat de l'entre-deux tours. "J'en attendais un tout petit peu. On peut faire mieux mais c'est pas mal", a-t-il lancé après l'annonce des résultats dans son QG. Avant de poursuivre : "Ma décision pour le second tour, je la donnerai mercredi. Je vais réunir mes équipes, on va en discuter et on verra quelle décision on prend".