Le candidat à la primaire de la gauche n'est pas parvenu à se qualifier pour le second tour du scrutin. Il a annoncé qu'il voterai pour Benoît Hamon et incite ceux qui ont voté pour lui "à faire de même".

par Cécile De Sèze publié le 22/01/2017 à 21:41

C'est une petite claque pour Arnaud Montebourg. Le candidat à la primaire de la gauche est sorti troisième de ce premier tour du scrutin, dimanche 22 janvier. L'ancien ministre du Redressement productif a obtenu 17,69% des suffrages selon les premières estimations communiquées par la Haute Autorité, il est donc éliminé du second tour. Dans son discours de remerciement, il a alors appelé à voter pour Benoît Hamon face à Manuel Valls dimanche prochain. "Je voterai Benoit Hamon et je vous invite à faire de même. Il s'agit d'un impératif de rassemblement pour l'avenir de la gauche et de la France", a-t-il déclaré.



Un choix qu'il justifie en brandissant l'objectif du "rassemblement des gauches", sans lequel "il n'y aura pas de solution permettant d'éviter ce choix impossible entre le candidat libéral brutal qu'est François Fillon et la famille Le Pen", a-t-il ajouté. Pourquoi Benoit Hamon plutôt que Manuel Valls ? "Avec Benoît Hamon, nous avons combattu ensemble dans le gouvernement les politiques sociales-libérales désavouées par les électeurs de la primaire. Nous avons quitté le gouvernement ensemble. Et nous avons veillé ensemble, malgré des désaccords, à ce que nos prises de position restent complémentaires et compatibles", a-t-il expliqué.

Après avoir remercié les électeurs de gauche puis son équipe de campagne, il a rendu hommage aux autres candidats dans cette primaire : "Ils ont été créatifs, amicaux et constructifs, et ce fut un plaisir parfois aussi de les contredire". Enfin Arnaud Montebourg n'a pas manqué de souhaiter "bonne chance à Benoit Hamon" et l'assurer de son soutien "dans les épreuves qu'il aura à franchir". Et de conclure : "Vive la primaire de la gauche, vive la République, et vive la France".