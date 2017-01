Arrivé en tête du premier tour de la primaire, Benoît Hamon a placé la transition énergétique comme priorité de son projet présidentiel.

Crédit : bertrand GUAY / AFP Benoît Hamon, au soir du premier tour de la primaire de la Belle Alliance populaire le 22 janvier.

par Ludovic Galtier publié le 22/01/2017 à 22:11

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

À son QG, l'euphorie était telle qu'il a eu le plus grand mal à accéder à son pupitre. En tête à l'issue du premier tour de la primaire de la Belle Alliance populaire avec plus de 36% des voix, Benoît Hamon, la voix blanche, a analysé les résultats de ce premier tour comme une demande "d'espoir et de renouveau". Le député des Yvelines, soutenu par Arnaud Montebourg, a appelé à "en finir avec les vieilles recettes et la vieille politique", ciblant ainsi le projet social-libéral de son adversaire au second tour, Manuel Valls.



Comme un appel à Yannick Jadot, le candidat Europe Écologie - Les Verts, Benoît Hamon a rappelé son souhait de "placer la transition énergétique" au coeur de son projet présidentiel, avec la sortie du diesel en 2025, la réduction de la part des énergies liées au nucléaire et l'interdiction des perturbateurs endocriniens. En opposition à Manuel Valls, "qui ne croit pas au revenu universel au coût exorbitant", Benoît Hamon a appelé les Français "à choisir leur temps de travail plutôt que de le subir".



Enfin, l'homme, arrivé en tête au soir du premier tour de la primaire, a salué l'exigence de démocratie des Français et réaffirmer son projet de VIe République, avant d'appeler à "amplifier la mobilisation" le jour du second tour, dimanche 29 janvier.