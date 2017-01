Le 22 janvier 2017, la Belle Alliance populaire organisait le premier tour de la primaire de la gauche. Minute par minute, suivez les résultats du scrutin.

Résultat du premier tour de la Primaire de la gauche : mise à jour à 21h30

par Camille Kaelblen , Benjamin Turquier publié le 22/01/2017 à 20:34

18 Partages FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Le second tour de la primaire de la gauche opposera donc Benoît Hamon et Manuel Valls. Selon les résultats provisoires (3090 bureaux de vote sur les 7530), annoncés par Thomas Clay, président de la Haute autorité de la primaire, Benoît Hamon est arrivé en tête du scrutin (35,21% des suffrages), devant Manuel Valls (31,56%).



Ce dimanche 22 janvier, les 7.500 bureaux de vote étaient ouverts de 9h à 19h afin que les électeurs puissent départager Benoît Hamon, Sylvia Pinel, Arnaud Montebourg, Jean-Luc Bennahmias, Manuel Valls, Vincent Peillon et François de Rugy.



Les organisateurs ont annoncé une participation d'un million de personnes à 17 heures. Un chiffre établi sur 70% de l'ensemble des bureaux de vote mis en place pour cette élection. À titre de comparaison, la participation s'était élevée à 1,5 millions de votants sur 75% des bureaux de vote lors du scrutin précédent, en 2011. Les bureaux de vote étaient également plus nombreux : 9.425 bureaux en 2011 contre seulement 7.530 cette année.



Selon les informations communiquées par les organisateurs de la primaire, une estimation des résultats de ce premier tour devrait être donnée avant 21 heures, à partir des 2.000 premiers bureaux de vote. Les chiffres seront ensuite mis à jour toutes les 30 minutes.