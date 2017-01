L'ancienne ministre de François Hollande a rassemblé quelque 2% lors du premier tour de la primaire organisée par la Belle Alliance populaire le 22 janvier.

Crédit : PASCAL PAVANI / AFP Sylvia Pinel, sortant de l'isoloir lors du premier tour de la primaire de la gauche le 22 janvier 2017

par Eléanor Douet publié le 22/01/2017 à 21:48

La vice-présidente de la région Occitanie et présidente du Parti radical de gauche a annoncé, dimanche 22 janvier, qu'elle apportait son soutien à Manuel Valls en vue du second tour de la primaire de la gauche. L'ancienne ministre de François Hollande n'a récolté que quelque 2 % des voix lors du premier tour du scrutin qui a donné Benoît Hamon vainqueur face à l'ancien Premier ministre.



"Je proposerai demain matin, au bureau national du Parti Radical de Gauche, que je réunirai, de soutenir Manuel Valls qui est le plus proche de mes convictions notamment sur la défense intransigeante des valeurs de la république", a ainsi déclaré Sylvia Pinel. "Il est aussi celui qui a la stature d'un homme d'État et qui est donc le seul, à mes yeux, à pouvoir faire gagner la gauche. Et je m'engagerai à ses côtés pour le second tour dans l'intérêt de la gauche et de la France", a-t-elle poursuivi.



"Le sens de ma candidature était de porter un discours de centre-gauche", a rappelé l'ancienne ministre du Logement, avec "du sérieux et de la crédibilité dans nos propositions". Une candidature que Sylvia Pinel n'avait pas prévu, à l'origine, de faire passer par la primaire organisée par la Belle Alliance populaire.