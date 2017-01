L'ancien ministre de l'Éducation nationale n'a pas donné de consigne de vote pour le second tour de la primaire et a regretté une "campagne trop courte".

Crédit : GUILLAUME SOUVANT / AFP Vincent Peillon, le 28 décembre 2016

par Eléanor Douet publié le 22/01/2017 à 22:01

C'est la douche froide pour Vincent Peillon. Il avait annoncé sa candidature à la primaire de la gauche après le renoncement de François Hollande. Ce dimanche 22 janvier, à l'issue du premier tour, l'ancien ministre de l'Éducation nationale n'a récolté que 6,82% des voix et arrive à la quatrième position, derrière Benoît Hamon, Manuel Valls et Arnaud Montebourg. Quelques minutes après les résultats, il a pris la parole depuis son QG parisien et regretté une "campagne belle" mais "trop courte".



"Je veux féliciter les deux finalistes et adresser une pensée amicale et toute particulière à Arnaud Montebourg, a déclaré Vincent Peillon . J'appelle les électeurs et les électrices de gauche à amplifier encore leur vote. Il faut que la participation soit plus forte la semaine prochaine pour que la gauche soit la plus forte possible dans le travail qui sera le sien (...)". Et d'appeler "à une forte mobilisation". Toutefois, Vincent Peillon n'a pas donné de consigne de vote à ses électeurs pour dimanche prochain.



Vincent Peillon a également cité la droite et l'extrême droite dans son discours. "Je souhaite que le rassemblement, au cœur de ma campagne, soit le plus fort possible pour qu'il permette de battre la droite de revanche et de dumping social de François Fillon et raciste de madame Le Pen".