L'ancien premier ministre était le candidat le plus recherché sur Google, ce dimanche 22 janvier.

Crédit : AFP / Gérard Julien Manuel Valls, Arnaud Montebourg et Benoît Hamon, le 27 novembre 2013

par Raphaël Bosse-Platière publié le 22/01/2017 à 17:59

Manuel Valls arrivera-t-il en tête du premier tour de la primaire de la gauche ? L'ancien locataire de Matignon est le candidat qui a suscité le plus d'intérêt de la part des internautes, révèle Google. Le moteur de recherche américain dévoile une série de données pour comparer les sept candidats.



Manuel Valls arrive devant Benoît Hamon et Arnaud Montebourg, dans la matinée du dimanche 22 janvier. L'ancien maire d'Évry était régulièrement en tête des requêtes sur Google, qui a dévoilé ses données depuis le début de la campagne. Ainsi, seule Sylvia Pinel a été plus recherchée que lui lors du premier et du dernier débat. Et Benoît Hamon était en second lors du deuxième.





"Géographiquement, Manuel Valls arrivait en tête des recherches dans la majorité des régions de France métropolitaine, ainsi qu’en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et à La Réunion", écrit Google.

Derrière le trio de tête qui se dégage - le même trio qui se dégage également dans les sondages - arrive François de Rugy. L'ancien membre d'Europe Écologie-Les verts devance Vincent Peillon. Sylvia Pinel est avant-dernière, juste devant Jean-Luc Bennahmias. Ces chiffres seront-ils conformes à ceux des urnes ? Réponse aux alentours de 20 heures.

