Le 17 janvier, Manuel Valls s'est fait giflé par un adolescent lors d'un déplacement dans cette commune des Côtes-d'Armor.

Crédit : AFP / Xavier Léoty Manuel Valls à La Rochelle, le 15 décembre 2016

Ce résultat est plus symbolique que représentatif. Les habitants de la commune de Lamballe (Côtes-d'Armor), qui se sont rendus aux urnes pour le premier tour de la primaire de la Belle Alliance populaire, ont voté majoritairement pour... Manuel Valls. Sur les 620 votants, 265 ont glissé un bulletin au nom de l'ancien premier ministre, selon les données recueillies par le quotidien Ouest France. Là où il avait reçu une gifle de la part de Nolan, un jeune homme de 18 ans qui avait crié "ici, c'est la Bretagne !". Il a été condamné depuis à trois mois de prison avec sursis et 105 heures de travaux d'intérêt général.



Dans la foulée, le candidat à la primaire de la gauche a annoncé qu'il comptait porter plainte contre lui. "Je combattrai la violence, je suis le candidat qui représente l'autorité, les valeurs de la République qui sont celles de la gauche et de la France", avait-il déclaré quelques heures après le geste.



Benoît Hamon, le vainqueur du premier tour au niveau national, est dans le sillon de son rival du second tour avec 209 voix. Arnaud Montebourg, grand perdant de la primaire, recueille 83 voix, Vincent Peillon 23, François de Rugy 19, Jean-Luc Bennahmias 7 et Sylvia Pinel 6.