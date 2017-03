publié le 16/03/2017 à 18:41

Il est le candidat du pouvoir d'achat. C'est ainsi que Benoît Hamon s'est qualifié lors de la présentation de son programme, jeudi 16 mars. Dans cette nouvelle version, le candidat réaffirme sa volonté de mettre en place le revenu universel, mais s'inspire aussi de mesures d'Arnaud Montebourg, comme le made in France.



L'ancien ministre a expliqué vouloir "muscler son projet", en rassemblant son ancien collègue du gouvernement, mais aussi Vincent Peillon et Sylvia Pinel. Il a toutefois tenu à préciser : "Je ne cherche pas à faire plaisir à Arnaud Montebourg. Je prends ce que je juge être une proposition intelligente qui permet de créer de l'emploi et de surcroît, dont les modèles économiques seront beaucoup plus vertueux sur le plan de l'environnement". Benoît Hamon souhaite aussi "la revalorisation immédiate du SMIC et des minimas sociaux" pour "que les citoyens les plus modestes voient immédiatement leurs conditions s'améliorer".

Le candidat tiendra le 29 mars à Lille un meeting avec Martine Aubry, l'un de ses principaux soutiens au PS pour l'élection présidentielle, selon une source proche de la maire de Lille. Avec plusieurs de ses amis politiques, l'ancienne première secrétaire du Parti socialiste avait apporté son soutien au candidat dès le lendemain du premier tour de la primaire organisée par le PS.



>> Benoît Hamon est l'invité des Petits-déjeuners de la présidentielle de 7h à 9h de #RTLMatin. Une interview à suivre en direct sur RTL et en vidéo sur RTL.fr.