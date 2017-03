Benoît Hamon propose de "créer un numéro vert" pour faire appliquer la laïcité

publié le 17/03/2017 à 08:11

Comment lutter contre les entorses à la loi sur la laïcité de 1905 ? Benoît Hamon a proposé sa solution dans Les Petits-déjeuners de la présidentielle vendredi 17 mars. "Je propose de créer un numéro vert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour toutes formes d'atteinte à la laïcité, là où on juge que notre vie est perturbée par des comportements d'un certain nombre de personnes, qui veulent nous imposer un dogme, qui est celui de leur conscience, de leur foi et qui voudrait remettre en cause notre liberté."



Benoît Hamon a confirmé qu'il "ne serait pas de ceux qui ont pour objectif d'interdire le foulard dans l'espace public", comme le suggéreraient le Front national d'une part, et Laurent Wauquiez et François Fillon d'autre part. "Qu'ils aillent au bout. À ce moment-là, on interdit tout signe religieux dans l'espace public et on remet en cause de facto la loi de 1905, qui le permet, rappelons-le." Le candidat socialiste appelle enfin à "lutter contre toutes formes d'asservissement de la femme par le foulard ou tout autre chose. Je considère que la loi de 1905 protège la liberté de conscience et la liberté d'opinion religieuse. Elle est un écrin auquel on n'a besoin d'ajouter aucun épithète."