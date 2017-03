Benoît Hamon compte fermer "toutes les centrales nucléaires" en fin de vie

publié le 17/03/2017 à 07:39

Sur le nucléaire, Benoît Hamon ne transigera pas. S'il était élu président de la République, il compte "engager la fermeture de toutes les centrales nucléaires qui arrivent en fin de vie", soit plus d'une dizaine selon l'estimation du candidat.



Le but, diminuer "la part du nucléaire dans le mix énergétique", d'abord parce que cela "coûte très cher de prolonger leur espérance de vie" assure Benoît Hamon. "60 milliards d'euros qui renchérissent le coût de l'électricité produite par le nucléaire, et qui le rapproche de facto du coût de l'électricité produite par le nucléaire, donc il n'y aura plus cet argument discriminant qui dit que l'électricité produite par l'éolien ou le photovoltaïque serait plus chère", affirme le vainqueur de la primaire de la gauche.

Mais que vont devenir les salariés de ces centrales ? Benoît Hamon souhaite qu'ils puissent "s'impliquer dans ce que seront les métiers du démantèlement du secteurs", qui ne se fera pas "en deux semaines" précise le candidat. Mais l'élu des Yvelines cite les rapports de l'OCDE, qui montrent que "pour un emploi dans le nucléaire, vous en créer six dans les énergies renouvelables pour la même quantité d'électricité produite", rappelle Benoît Hamon.



"C'est un gisement d'emplois considérable", poursuit-il. "Ce ne sont pas les débouchés qui manqueront, mais il faudra former des dizaines de milliers de salariés". Et l'inquiétude du candidat porte là-dessus. Benoît Hamon se demande si "nous pourrons former suffisament de salariés pour opérer cette transition pour un modèle énergétique qui soit sobre en termes d'impact sur l'environnement mais sobre aussi vis-à-vis des risques qui existent par l'enfouissement des déchets nucléaires", conclut-il.