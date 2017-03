publié le 17/03/2017 à 08:37

La légalisation du cannabis est est un sujet délicat, dont les candidats à l’élection présidentielle évitent en général de parler. Le débat connaît autant de partisans que de détracteurs. Ceux qui sont pour estiment que c’est le seul moyen de réduire le trafic et la consommation. Ceux qui s’y opposent pointent du doigt les risques de perte de mémoire et de maladie mentale. Une étude néo-zélandaise avance par ailleurs que la consommation régulière de cannabis réduit le quotient intellectuel.



Invité des Petits-déjeuners de la présidentielle sur RTL, Benoît Hamon s'est exprimé sur son projet de légaliser le cannabis. Le candidat du parti socialiste à l’élection présidentielle a répondu aux questions de Michel Cymes. C’est justement pour "interrompre la progression du cannabis dans notre pays" que Benoît Hamon souhaite travailler sur ces questions. Il juge "hypocrite" de "ne pas regarder que les politiques de répression et de prohibition ne marchent pas", soulignant que le trafic "continue à faire des morts".

"Ceux qui me disent qu’il ne faut pas légaliser s’accommodent tout-à-fait que leurs enfants aillent au contact de dealers qui vont leur proposer non seulement du cannabis mais peut-être du crack, du cristal, et toute sorte de drogues dures." Il souhaite avancer sur la question de la légalisation parce qu’ "elle encadre la distribution : on contrôle ce qui est distribué et on identifie ceux qui consomment."