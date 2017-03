publié le 17/03/2017 à 09:12

Benoît Hamon était l’invité ce vendredi 17 mars des Petits déjeuners de la présidentielle sur RTL. Pour l’occasion, l’humoriste et imitateur Laurent Gerra a proposé une chronique toute particulière, dans laquelle il a mis en scène la recherche (un tantinet difficile) de soutiens du candidat.



De François Hollande à Jack Lang, en passant par Gérard Collomb, il imagine les coups de téléphone passés par le candidat du Parti socialiste en espérant convaincre ses pairs. Mais François Hollande, débordé par "l’inauguration de la crèche des Petits Loups et la maison de retraite Anne Sylvestre", lui rappelle son absence lors des débats sur la loi travail et la déchéance de nationalité (le tout sur un air de Vianney), Gérard Collomb lui préfère Emmanuel Macron et Jack Lang, qui sort d’une "after au Banana Café pour l’anniversaire de Massimo Gargia" semble plus intéressé par un relooking qu’un vrai soutien.

Enfin, pastichant Jacques Martin, Laurent Gerra a invité Benoît Hamon dans L’école des fav, les favoris à la présidentielle. Le candidat, venu avec son amie "Martine", celle qui "ronfle au premier rang", lui raconte venir de la rue de Solférino, d’où "ils sont tous partis".