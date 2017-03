publié le 16/03/2017 à 10:45

Benoît Hamon ne fait pas l'unanimité au sein de son propre camp. Le gagnant de la vainqueur de la primaire de la gauche ne recevra pas le parrainage de Manuel Valls. Dans un entretien au Parisien, l'ancien ministre de l'Éducation estime que l'ex-chef du gouvernement a rompu "le serment qu'il a pris devant les électeurs".



"J'ai une légitimité démocratique et politique. J'entends le sanglot de ceux qui ont perdu, mais ce n'est plus à mon agenda. Ma seule préoccupation est de parler aux électeurs de gauche. Je veux qu'ils submergent le calcul de ceux qui pensent au coup d'après et qui, en clair, ne veulent pas que je gagne l'élection présidentielle", a-t-il ajouté. Dans les colonnes du Parisien, Benoît Hamon explique ne pas s'interdire "de nationaliser temporairement. La question de la nationalisation s'était posée sur Florange ou Alstom..."

10h14 - Dans un entretien à Paris Match, Manuel Valls explique "Benoît Hamon ? Emmanuel Macron ? Personne ne sait qui fera quoi. Il y a un grand désarroi et une décomposition (...) Si le Front national est très haut le soir du premier tour, alors ça peut vraiment mal finir".