publié le 17/08/2017 à 17:25

Scène de terreur à Barcelone. Une fourgonnette blanche a percuté la foule sur l'avenue emblématique du centre de la ville catalane, La Rambla, dans l'après-midi de jeudi 17 août. Au moins une personne est décédée dans l'attaque et 32 personnes ont été blessées, selon un bilan provisoire. Dix victimes sont dans un état grave. Il s'agit d'une "attaque terroriste", selon les autorités.



D'après plusieurs témoins cités par La Vanguardia, le conducteur a percuté "une douzaine de personnes" en faisant des zigzags sur la zone piétonne de l'artère. Elle aurait fauché les victimes sur environ 550 mètres. Au moins deux suspects sont recherchés. Ils auraient pris la fuite à pied, après avoir abandonné leur véhicule. L'un d'eux, armé, s'est retranché dans un bar turc adjacent, la Luna de Istanbul.

L'incident a provoqué un mouvement de panique. D'importants moyens de police et de secours sont déployés sur les lieux. Les commerces à proximité sont désormais fermés, avec des passants et clients qui y ont trouvé refuge. Des stations de métro ont été fermées. La Rambla constitue l'un des lieux les plus touristiques de Barcelone. Un numéro d'urgence est ouvert pour les ressortissants français : 0034.93.270.30.35.



Suivez l'évolution de la situation :

19h44 - Anne Hidalgo, la maire de Paris, a tweeté un message de soutien aux Barcelonais : "#Barcelone et #Paris sont des villes de partage, d'amour et de tolérance. Ces valeurs sont plus fortes que ce terrorisme odieux et lâche". Christian Estrosi, édile de Nice, a partagé son "effroi" et son "soutien aux victimes de cette attaque ignoble".

#Barcelone et #Paris sont des villes de partage, d'amour et de tolérance. Ces valeurs sont plus fortes que ce terrorisme odieux et lâche. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 17 août 2017

19h42 - La police espagnole a ouvert un numéro d'information : +34.93.21.42.124.



19h38 - Voici une carte montrant le parcours macabre de la fourgonnette sur l'avenue. Elle aurait effectué des zigzags à vive allure, afin de heurter un maximum de personnes sur un peu moins de 600 mètres.

Le trajet de la fourgonnette sur la Rambla de Barcelone Crédit : RTLnet

19h35 - Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a assuré que les Etats-Unis étaient "prêts à assister" les autorités espagnoles. "Les terroristes à travers le monde doivent savoir que les États-Unis et leurs alliés sont déterminés à les trouver et les traduire en justice", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.



19h18 - La police présente un nouveau bilan officiel : un mort et trente-deux blessés dont dix sont dans un état grave. Ce bilan pourrait s'aggraver, a fait savoir le responsable de l'Intérieur du gouvernement catalan, Joaquim Forn.



19h06 - Qu'est-ce que La Rambla, où l'attaque est survenue ? Cette grande artère touristique est constituée de cinq boulevards en enfilade. Pour en savoir plus sur ce lieu, découvrez notre éclairage en cliquant ici.



19h04 - Un chauffeur de taxi a témoigné, au micro de la télévision catalane TV3, de la violence de l'attentat. "J'ai vu plusieurs personnes voler", a décrit cet homme, assurant que la fourgonnette roulait à haute vitesse sur la zone piétonne.



19h01 - Le Safety Check a été déclenché sur Facebook. Ce dispositif permet aux utilisateurs présents à Barcelone d'indiquer à leurs amis qu'ils sont en sécurité.

Facebook activa el safety check tras el atentado en La Rambla de Barcelona https://t.co/Gtyfawb4oy pic.twitter.com/c3xGQbaw63 — eldiario.es (@eldiarioes) 17 août 2017

18h52 - Un passeport espagnol a été retrouvé à l'intérieur de la fourgonnette, rapporte El Pais.



18h48 - Retrouvez le témoignage sur RTL d'un ressortissant français qui se trouvait sur La Rambla au moment de l'attaque. Il évoque notamment le mouvement de panique survenu sur cette avenue touristique.

18h43 - Une deuxième fourgonnette blanche, de marque Fiat, serait recherchée par les services de police, d'après El Pais. Elle pourrait être impliquée dans l'attaque.



18h35 - Un suspect s'est retranché dans un restaurant situé à proximité des lieux de l'attaque, confirme une source policière auprès de l'AFP.



18h29 - Le consulat français en Espagne a ouvert une ligne d'urgence : +34.93.270.30.35.



18h19 - L'attaque a fait "des blessés et des morts", annoncent les autorités sur les réseaux sociaux. Une source de l'administration régionale confirme auprès de l'AFP que le drame a coûté la vie à deux personnes.

18:15 Hi ha víctimes mortals i ferits arran de l'atropellament. NO hi ha hagut cap tiroteig a El Corte Inglés. Seguiu fonts oficials — Mossos (@mossos) 17 août 2017

18h17 - "Priorité : aider les blessés à Las Ramblas et faciliter le travail des forces de sécurité", a tweeté le président du gouvernement d'Espagne Mariano Rajoy.



18h12 - La présence de deux hommes armés retranchés dans un restaurant est désormais avancée par plusieurs médias. Le bar en question serait le Luna de Istanbul.

18h09 - Le déroulement des faits se précise : la voiture semble être montée sur la zone piétonne de l'avenue pour faucher les passants sur une distance d'environ 600 mètres.



18h03 - La télévision TV3 évoque la présence de deux hommes armés dans un restaurant, mais cela n'est pas confirmé par les autorités. El Pais affirme que la police recherche un homme mesurant 1,70 mètres, portant une chemise blanche et bleue.



17h57 - Un bilan provisoire de 20 blessés est évoqué par plusieurs médias, dont La Vanguardia et El Pais. Pour l'heure, la police indique simplement qu'il y a "plusieurs blessés".



17h56 - "Merci d'utiliser les réseaux sociaux pour informer votre entourage et libérer les lignes téléphoniques.", ont tweeté les services d'urgence catalans.

#Barcelona #Rambles Merci d'utiliser les réseaux sociaux pour informer votre entourage et libérer les lignes téléphoniques. — EmergènciesCatalunya (@emergenciescat) 17 août 2017

17h46 - L'auteur des faits aurait pris la fuite en abandonnant la fourgonnette, à en croire des sources policières citées par El Pais.



17h45 - Il s'agit d'une "attaque terroriste", selon une déclaration de la police.



17h41 - Les services d'urgence de la Catalogne diffusent des messages de prévention sur les réseaux sociaux.

¿¿¿¿¿¿IMPORTANT: Évitez sortie dans la rue à Plaza Catalunya de Barcelone — EmergènciesCatalunya (@emergenciescat) 17 août 2017

17h32 - La zone a été fermée par un cordon de sécurité et cinq ambulances et une vingtaine de police se trouvaient sur place, a constaté le correspondant de l'AFP.



17h18 - La police espagnole annonce qu'une camionnette a percuté la foule sur La Rambla, l'avenue la plus fréquentée de Barcelone. Plusieurs personnes ont été blessées, annonce la police catalane. Les faits semblent s'être produits peu après 17 heures.

There has just been a massive trampling on the Ramblas in Barcelona by a person with a van. There are injured — Mossos (@mossos) 17 août 2017