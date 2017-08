Barcelone : la police confirme qu'il s'agit d'une "attaque terroriste"

et AFP

publié le 17/08/2017 à 18:09

Une fourgonnette a percuté la foule sur l'avenue de la Rambla à Barcelone, jeudi 17 août dans l'après-midi. La police espagnole a confirmé qu'il s'agissait d'un attentat.





Elle a annoncé jeudi 17 août par mégaphones qu'une "attaque terroriste" était "confirmée", après qu'une camionnette a percuté la foule sur l'avenue la plus touristique de Barcelone, faisant plusieurs blessés. Les policiers étaient en train d'évacuer la grande place voisine Plaza Catalunya, et les alentours sur un périmètre de 200 mètres.

Le conducteur aurait percuté "une vingtaine de personnes" en s'introduisant sur une zone piétonne avant d'abandonner son véhicule et de prendre la fuite à pied. Une opération de police serait en cours pour appréhender l’agresseur. La zone a été fermée par un cordon de sécurité et cinq ambulances et une vingtaine de police se trouvaient sur place.