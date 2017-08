et Thomas Prouteau

publié le 17/08/2017 à 18:45

Scène de panique à La Rambla à Barcelone. La principale artère commerçante de la ville, qui accueille de nombreux touristes en ce mois d'août, a été la cible d'une attaque terroriste par une camionnette, qui a percuté la foule vers 17 heures. La police parle d'une collision massive et de nombreux secours sont sur place. La rue est très fréquentée par les touristes à cette heure de la journée, et parmi eux figure Michael, un français présent au moment de l'attaque.



Le jeune homme a assisté à la scène : "Une voiture a foncé sur la foule des touristes, ce qui a créé un mouvement de panique énorme, tout le monde s'est mis à courir. Nous nous sommes réfugiés dans une boutique et nous ne pouvons pas sortir pour le moment, la police refuse que l'on bouge".

"Il y a des personnes qui ont été percutées par le véhicule", a expliqué Michael. La police catalane a annoncé que l'attaque avait fait "des blessés et des morts", pour le moment deux personnes selon un premier bilan des autorités de l'administration régionale, interrogées par l'AFP.