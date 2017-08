publié le 17/08/2017 à 20:19

Une fourgonnette a foncé dans la foule de la Rambla de Barcelone ce jeudi 17 août. On déplore 13 mort et 50 blessés. L'ancien juge antiterroriste, Marc Trévidic dresse un constat pessimiste de la situation.



"Plus personne n'est surpris par ce genre d’événement ! Il faut bien comprendre que Daesh peut frapper partout en Europe pour mettre la terreur. Toutes les capitales européennes et les grandes villes avec beaucoup de touristes sont des cibles potentielles. Toute l'Europe va être frappé, fatalement", spécule-t-il.

Alors que les suspects n'ont toujours pas été appréhendés et sont retranchés dans un restaurant, Marc Trévidic évoque le milieu djihadiste espagnol. "À Barcelone, il y a un milieu de cellules, marocaines généralement, qui se sont fait remarquer par le passé. Ils ont des liens avec les cellules marocaines de Belgique depuis de nombreuses années. "

"Ce sera de nouveau notre tour"

Des cellules marocaines historiquement implantées en Espagne. L'ancien juge rappelle qu' "il y avait une cellule à Valence en 1997 et une cellule marocaine pour les attentas de 2004". "Des groupes assez forts et assez professionnels dans la mesure où ils sont moins nombreux qu'en France ou en Grande-Bretagne", précise-t-il.



Le mode opératoire n'est pas sans rappeler les consignes données par l'État islamique. "La fourgonnette, c’est la mode comme il y a eu la mode des avions", déplore le juge Trévidic pour qui les premiers enseignements à tirer sont clairs. "La menace est permanente et elle peut revenir en France. Ce sera de nouveau notre tour. Et il ne faut pas se leurrer, les mesures que l'on a prises ne peuvent pas lutter contre quelqu'un qui prend une voiture ou une fourgonnette", prédit-il...