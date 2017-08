publié le 17/08/2017 à 19:29

C'est un bon moyen de rassurer ses proches. Facebook a activé le Safety Check jeudi 17 août après l'attentat à Barcelone qui a fait au moins un mort, 32 blessés, dont 10 graves, selon un bilan provisoire. Le dispositif permet aux utilisateurs de Facebook se trouvant dans la ville espagnole et ses environs de préciser qu'ils sont en sécurité. Il permet aussi d'envoyer des messages à ses amis pour savoir s'ils vont bien et d'obtenir des informations sur l'attaque.



Google a également activé sa nouvelle fonctionnalité d'alerte après l'attentat. Le dispositif, lancé en juillet, permet aux personnes qui se renseignent sur l'attaque à Barcelone d'obtenir des informations en temps réel, et de l'aide si elles en ont besoin.



Le dispositif de Facebook existe depuis 2011 mais n'était utilisé que pour les catastrophes naturelles, jusqu'aux attentats de Paris en novembre 2015. Il a ensuite été activé lors des attentats de Londres, de Nice ou de Berlin.