Zidane annoncé au PSG : les complexes "Z5" visés par des commentaires négatifs sur Google

Les complexes "Z5" à Istres et Aix-en-Provence sont la cible de commentaires négatifs sur Google.

C'est une des premières conséquences de la possible arrivée de Zinédine Zidane sur le banc du PSG. Les complexes de football "Z5" d'Istres et d'Aix-en-Provence sont la cible depuis plusieurs heures de multiples commentaires négatifs sur Google.

"Ce foot à 5 est tenu par le Qatar", "médiocre", "à fuir de toute urgence" ou encore "Traitre"... Les commentaires sont sans équivoque et proviennent essentiellement de supporters de l'OM terriblement déçus de voir une des idoles de leur ville rejoindre l'ennemi juré. Beaucoup voient dans cette possible signature une trahison, alors que l'ancien numéro 10 des Bleus a déclaré plusieurs fois son amour à l'OM durant sa carrière et même après.

En 2018, alors qu'il s'apprêtait à affronter le PSG avec le Real Madrid, le natif des quartiers nord de Marseille lançait avec le sourire : "pour le fait de jouer contre le PSG, en tant que Marseillais, il y a toujours une rivalité". Dernièrement "ZZ" s'était dit "ravi" de la qualification de l'OM pour la prochaine Ligue des Champions.

Les commentaires sous le "Z5" à Aix. Crédit : Capture d'écran

Les commentaires sous le "Z5" à Aix. Crédits : Capture d'écran Les commentaires sous le "Z5" à Istres. Crédits : Capture d'écran 1 / 1

Toutefois, rien n'est signé à l'heure actuelle entre le PSG et Zinédine Zidane. SI plusieurs sources évoquent une signature imminente, son conseiller historique Alain Migliaccio a tenu à démentir les rumeurs. "Tous ces bruits qui circulent sont infondés. Ni Zinédine Zidane, ni moi-même n'avons été contactés par le propriétaire du PSG", a-t-il déclaré au journal L'Equipe.

