De jeunes footballeurs rencontrent Zinedine Zidane par hasard dans une station-service

Quoi de mieux que de rencontrer l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de son sport ? C'est ce qui est arrivé aux U15 du club de football de l'Argentière (Hautes-Alpes), qui ont rencontré, par hasard, à une station-service, Zinédine Zidane.

C'est ce qu'explique leur entraîneur : "On rentre dans la station, et il y a un monsieur qui me suit, capuche sur la tête et masque anti-covid. Il y a un gamin du club qui me dit 'Stéphane, c'est Zidane'. Je lui dis "'arrête tes conneries, remonte dans le minibus et n'embête pas le monsieur'."

Il poursuit : "Zidane rentre aux toilettes, et le gamin insiste, il le suit et lui dit 'C'est Zidane !' Il se retourne en acquiesçant et dit 'comment vous m'avez reconnu ? Ce à quoi un enfant répond 'les yeux, ça ne trompe pas'".

"C'est vraiment incroyable" de rencontrer Zinédine Zidane comme cela, témoigne l'un des enfants présents. "Depuis que je suis petit, je suis de fan de lui. Le voir comme ça à une station essence, c'est une chance que je n'aurai pas plusieurs fois. On a quasiment tous fait un selfie avec lui et une photo de groupe. C'est vraiment très sympa. C'est un rêve de gosse, c'est inoubliable."

