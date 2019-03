publié le 16/03/2019 à 18:30

85% des Françaises et des Français, et 94% des amateurs et amatrices de football ont une bonne opinion de Zinédine Zidane. Le Français de 46 ans est considéré comme le meilleur entraîneur de club au monde par 67% des sondés.



71% des passionnés estiment qu'il a raison de retourner au Real Madrid, contre 29% qui pensent qu'il aurait dû relever un autre challenge. Entre Kylian Mbappé, Eden Hazard, Neymar et Paul Pogba, c'est le premier qu'il a le plus de chances de convaincre de signer l'été prochain.

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama. L'enquête a été effectuée sur internet les mercredi 13 et jeudi 14 mars, auprès d'un échantillon de 1.004 personnes représentatives de la population française âgées de 18 ans et plus, parmi lesquelles 415 amateurs de football, selon la méthode des quotas. La voici en détails.

1. Une icône

Parti sous les cieux italiens puis espagnols depuis de longues années, "Zizou" est toujours autant apprécié dans son pays natal. 85% des Français et 94% des amateurs de football déclarent avoir une bonne opinion de l’ancien numéro 10 des Bleus. Il réussit le (rare) exploit de rassembler tous les Français. Qu’ils soient jeunes, plus âgés, aisés ou non, toutes les catégories de la population partagent cette bonne image.

Zinédine Zidane : une icône Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

2. Le meilleur au monde en club

Si Zinédine Zidane est tant apprécié par les Français, c'est d'abord de ses performances, d’abord en tant que joueur, aujourd’hui comme entraîneur. Avant qu’il ne prenne les rênes du Real en janvier 2016, certains estimaient que sa timidité naturelle représenterait un handicap. Ces voix se sont tues quand, dès le mois de mai suivant, il a mené son club vers la victoire en Ligue des champions.



Deux autres Ligue des champions plus tard, les amateurs de football n’ont plus aucun doute : Zidane est de très loin le meilleur entraîneur de club du moment.Les deux tiers (67%) d’entre eux le désignent. Il devance très largement la concurrence, pourtant constituée de très grands noms.



En deuxième position (15%), on retrouve Pep Guardiola. Trois coachs se partagent la troisième place avec 4% des citations : José Mourinho, Carlo Ancelotti et Jürgen Klopp. Le résultat est cruel pour Thomas Tuchel (PSG), désigné par seulement 1% des amateurs de football.

Zidane : le meilleur au monde en club Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

3. Un retour massivement approuvé

Les amateurs auraient pu considérer qu’après avoir tout gagné à Madrid, Zidane aurait pu choisir de diriger un autre club. Il n’en n’est rien, 71% d’entre eux estiment qu’il a raison, 29% seulement considérant qu’il a tort.

Zidane : un retour au Real massivement approuvé Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

4. Mbappé, celui qu'il peut le plus convaincre

Pour faire revenir Zidane, le président du Real Florentino Pérez lui aurait promis une enveloppe de transfert mirobolante. Après avoir tout gagné, les Merengues sont à la

peine cette saison et le club cible de nombreux grands joueurs pour la saison prochaine. Pour nombre d’entre eux et plus particulièrement les Français, jouer sous les ordres de Zidane représente un rêve de gosse. En clair, le facteur Zidane peut-être crucial dans les prochains recrutements.



Parmi quatre cibles testées dans notre enquête, c’est, selon les amateurs de football, Kylian Mbappé que Zidane peut le plus convaincre de signer. 42% d’entre eux le pensent. Bon nombre de supporters parisiens doivent le craindre. Il devance Eden Hazard (22%), Neymar (20%) et Paul Pogba (15%). Une chose est certaine, les rumeurs de transfert iront bon train d’ici début septembre.

Mbappé, celui que Zidane peut le plus convaincre Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama