publié le 13/02/2019 à 19:10

Jusqu’où grimpera-t-il ? Champion du Monde à 19 ans, demi-finaliste de la Ligue des champions et champion de France à 18, Kylian Mbappé vient de rejoindre Zinédine Zidane à la 10e place du classement des meilleurs buteurs en Ligue des champions. Son but sur la pelouse de Manchester United, mardi 12 février en 8e de finale aller, est déjà son 14e dans la reine des compétitions.



L’attaquant du PSG a scoré à quatre reprises en sept matches cette saison (total de la saison dernière égalé). Avec Monaco, il avait trouvé le chemin des filets six fois en 2016-2017, éclatant de tout son talent à la face du monde. Dans le détail 10 de ses 14 buts ont été marqués à l’extérieur et sept lors de la phase à élimination directe.

Avec 59 réalisations, Karim Benzema pointe en tête des goleadors français en Ligue des champions devant Thierry Henry (51) et David Trezeguet (32). Le record toutes nationalités confondues appartient au Portugais Cristiano Ronaldo, très loin devant Mbappé (122 contre 106 pour l’Argentin Lionel Messi). Mais pour combien de temps encore ?

Mbappé, c’est 7 buts en 9 matches de phase éliminatoire en LdC.



Seuls 3 joueurs français ¿¿ font mieux:



Benzema 16 buts (en 47 matches)

Henry 12 buts (en 36 matches)

Zidane 8 buts (en 31 matches) — David Wall (@1DavidWall) 12 février 2019