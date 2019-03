et AFP

publié le 19/03/2019 à 17:03

Moldavie, Islande, Turquie, Andorre, Albanie. Voici les cinq adversaires de l'équipe de France masculine de football dans le groupe H des éliminatoires de l'Euro 2020, par ordre d'apparition de mars à septembre à l'occasion des matches aller. La phase retour conduira la sélection de Didier Deschamps à la mi-novembre. Les champions du monde doivent terminer à l'une des deux premières places pour se qualifier.



Adversaires inédits dans l'histoire des Bleus, les Moldaves sont les premiers à recevoir les double-étoilés, vendredi 22 mars (20h45), au Zimbru stadium de la capitale Chisinau. Ce match sera diffusé en direct sur TF1 puis en différé sur la chaîne L'Équipe à partir de 00h10. RTL et RTL.fr seront bien sûr mobilisés, avec des directs et les buts à retrouver en vidéos sur le site.

Même dispositif trois jours plus tard pour la réception de l'Islande au Stade de France. Ce deuxième match de la campagne européenne, face à l'un des adversaires les plus relevés du groupe avec la Turquie, sera cette fois à suivre à la télévision sur M6. Là encore, L'Équipe le rediffusera, à partir de minuit.

Au moins un match en direct tous les soirs

Comme lors de la récente Ligue des Nations, la chaîne sportive propose durant cette période des matches des autres groupes et des amicaux en direct, chaque soir à 20h45 : Allemagne - Serbie mercredi 20 mars, Belgique - Russie jeudi 21, Portugal - Ukraine vendredi 22, Italie - Finlande samedi 23, Chypre - Belgique dimanche 24, Portugal - Serbie lundi 25 et Italie - Liechtenstein mardi 26.



Pour être complet, sachez que W9 proposera Espagne - Norvège en direct samedi 23 mars (20h45) et TMC Pays-Bas - Allemagne TMC le lendemain, parallèlement à un amical France - Danemark chez les Espoirs sur Canal+ Sport.