publié le 20/03/2019 à 16:25

Rendez-vous en terre inconnue. Pour la première fois de son histoire, l'équipe de France masculine de football se rend en Moldavie, pour le début de sa campagne de qualification à l'Euro 2020, vendredi 22 mars (20h45). Le match se déroulera précisément au Zimbru stadium de Chisinau.



La capitale de la république de Moldavie est située à quelques 2.460 km à l'est de Paris (par la route). Le 140e pays en terme de superficie (33.851 km², environ 16 fois moins que la France) comptait 3,4 millions d'habitants en 2018. Issu de l'ancienne URSS, il a obtenu son indépendance le 27 août 1991. La monnaie est le Leu moldave, la langue officielle le Roumain.

La Moldavie entretient en effet des liens étroits avec la Roumanie, son seul pays limitrophe à l'est. Le pays au drapeau bleu-jaune-rouge avec les armoiries au centre est pour le reste entouré par l'Ukraine, qui l'entoure au nord, à l'ouest et au sud, le privant d'un accès direct à la mer Noire.

Fiche sportive de l'équipe de Moldavie :

Classement FIFA : 170e



Parcours en Ligue des Nations : 3e du groupe 2 de la Ligue D derrière la Biélorussie et le Luxembourg (9 point, 4 buts marqués, 5 encaissés)



Parcours au Mondial 2018 : non qualifiée. Dernière de son groupe éliminatoire avec 0 victoire, 2 nuls et 8 défaites, 4 buts marqués, 23 encaissés



Parcours à l'Euro 2016 : non qualifiée. Dernière de son groupe éliminatoire avec 0 victoire, 2 nuls et 8 défaites, 4 buts marqués, 16 encaissés



Historique récent face à la France : les deux nations ne se sont jamais affrontés, même en amical

Moldavie Crédit : RTL