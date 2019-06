publié le 12/06/2019 à 12:35

Il se faisait attendre pour la coupe du monde féminine 2019. L'animal pronostiqueur des championnats de football est de retour, et il s'agit d'une tortue répondant au doux nom d'Ariane. Si cette dernière ne vous est pas inconnue, c'est parce que le reptile s'était d'ors et déjà illustré en pronostiquant les matchs de l'Euro 2016, puis de la finale de la Coupe du monde 2018, comme on peut le voir sur la page YouTube Planète Sauvage.



Et comme le prouve une séquence filmée par le parc-animalier Planète Sauvage, dont est pensionnaire l'animal, la tortue a déjà livré son pronostic pour le prochain match des Bleues contre la Norvège (voir la vidéo ci-dessus). On l'y voit choisir entre deux assiettes identiques remplies de laitue, surmontées d'un drapeau de chacun des deux pays, pour se diriger lentement vers le plat à l'étendard tricolore.

À en croire Ariane, c'est donc la France qui l'emportera lors de cette rencontre, qui aura lieu ce mercredi 12 juin. Aura-t-elle le même flair que pour la finale du Mondial masculin 2018, où elle voyait la France triompher face à la Croatie ? La pertinence de sa prédiction d'alors laisse présager qu'une nouvelle victoire se profile pour nos Bleues.