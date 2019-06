Coupe du Monde féminine 2019 : d'où vient la danse de célébration des Bleues ?

publié le 12/06/2019 à 21:15

La Coupe du Monde a idéalement débuté pour les Bleues, avec une victoire 4-0 face aux Sud-Coréennes. Les filles de Corinne Diacre ont ainsi récupéré la première place du groupe A. Elles ont également suscité la passion des Français. Selon les données de Médiamétrie, 9,8 millions de téléspectateur ont regardé l'entrée en lice de l’équipe de France dans le tournoi.



Encore plus depuis les débuts de rêve contre la Corée du Sud, la bonne humeur enveloppe le groupe France, à l'image de la célébration originale de ses joueuses après chaque but, en ronde toutes ensemble et les bras levés de haut en bas.

"Elle vient d'une vidéo d'Amandine (Henry) et Grace Geyoro avec leur sponsor. Elles étaient dans un vestiaire et elles disaient 'swipe up, swipe up !' en levant les bras. On les a charriées et depuis c'est resté", a confié la latérale gauche Amel Majri, lundi 10 juin.

"Quand on faisait ça, on avait envie de dire en gros : +Encore, encore, encore+, et donc on l'a gardée. Mais je pense qu'on peut encore la perfectionner", a expliqué mardi Amandine Henry, tout sourire... Avant de voir Corinne Diacre, froncer les sourcils. "Par contre, moi, je vais leur interdire parce que je suis obligée. C'est mon rôle, hein !". Les joueuses vont-elles danser de nouveaux ? C'est tout ce qu'on leur souhaite.