publié le 10/04/2019 à 12:36

32 matches avec le PSG en deux saisons (4 buts), 36 avec Rennes avant même la fin de sa première année en Bretagne (9 buts) Mis au ban dans la capitale durant plus d'un an d'avril 2017 jusqu'à la fin de la saison 2017-2018, Hatem Ben Arfa vit une nouvelle renaissance depuis le mois d'août dernier. Samedi 6 avril, sur la pelouse de Angers (3-3), il s'est illustré par un de ses rushs qui ont fait sa renommée, un enchaînement de crochets, de dribbles, ponctué d'un but digne de Lionel Messi.



Avec plus de régularité, le natif de Clamart, désormais âgé de 30 ans, aurait peut-être pu lui aussi jouer dans la cour des très grands, évoluer dans un club de premier plan comme le Barça, prétendre au Ballon d'Or comme l'Argentin d'un an son aîné. Il ne réécrira jamais l'histoire mais peut de nouveau envisager la fin de sa carrière avec sérénité et gourmandise, choisir sa prochaine destination, alors qu'il est en fin de contrat avec le Stade rennais en juin prochain.

Régulièrement annoncé en Espagne ces dernières années, du temps de sa splendeur niçoise ou lors de ses galères parisiennes, l'ancien Lyonnais et Marseillais vient de recevoir un appel du pied on ne peut plus clair du Betis Séville. "Hey, Ben Arfa, nous vous avons un peu détesté il y a quelques semaines lorsque vous et le Stade Rennais nous avez éliminés de la Ligue Europa, a écrit le club andalou sur Twitter. Cependant, vous avez été des rivaux incroyables et quand vous faites des choses comme cela, il n’y a rien d’autre à faire que de s’incliner".

However, you were amazing rivals and when you do stuff like this, there's nothing else to do but taking a bow ¿¿ pic.twitter.com/c6K63fAfuZ — Real Betis Balompié (@RealBetis_en) 9 avril 2019

Tenus en échec 3-3 au Roazhon Park en 16es de finale aller le 14 février dernier, les Bretons étaient allés décrocher leur qualification au retour en Espagne en s'imposant 3-1 chez le 9e de la Liga. Buteur sur penalty à l'aller, Ben Arfa a été impliqué sur les deux derniers buts au retour. Rennes est ensuite tombé face à Arsenal en 8es.