Europa League : Rennes réussit l'exploit de se qualifier en 8es

et AFP

publié le 22/02/2019 à 07:17

Réaliste puis résistant, le stade Rennais est allé s'imposer 3-1 sur le terrain du Betis Séville jeudi 21 février en seizièmes retour de Ligue Europa, se qualifiant pour la première fois de son histoire en huitièmes, malgré un nul 3-3 à l'aller.



Dans un match ouvert et palpitant au stade Benito-Villamarin, le club breton a rapidement mené 2-0 grâce à une tête de Ramy Bensebaini (22e) puis une reprise d'Adrien Hunou, présent pour couper un centre-tir (30e).

Le Betis a certes réduit l'écart grâce à l'excellent Giovani Lo Celso (41e) mais les Andalous ont ensuite multiplié les occasions sans parvenir à inscrire un second but synonyme de qualification, jusqu'au troisième but, celui du K.-O., signé Mbaye Niang (90e+4).