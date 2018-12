publié le 24/12/2018 à 14:03

L'équipe de France est championne du monde. Et ce pour encore trois ans et demi. Le 15 juillet dernier, les coéquipiers d'Antoine Griezmann, Hugo Lloris et Paul Pogba ont ajouté une deuxième étoile au maillot frappé du coq.



La victoire de la Coupe du Monde en Russie a marqué une année riche en émotions pour les hommes de Didier Deschamps. Pour revenir sur ces douze derniers mois, la Fédération française de football a partagé une vidéo best-of sur Twitter. Au menu : gestes techniques de Kylian Mbappé, récupération de N'Golo Kanté ou encore centre de Lucas Hernandez. Sans oublier les nombreux sauvetages - parfois héroïques - du gardien et capitaine français.



Après être monté sur le toit du monde, les Bleus ont réalisé une campagne plutôt moyenne en Ligue des Nations. Dès l'année prochaine, les matchs éliminatoires pour l'Euro 2020 vont commencer. Rendez-vous à la fin du mois de mars.

On vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël ¿¿

Voilà notre cadeau ¿¿ #FiersdetreBleus pic.twitter.com/rfbphUGJdW — Equipe de France ¿¿ (@equipedefrance) December 24, 2018