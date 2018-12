publié le 20/12/2018 à 15:09

Il a beau dire que "le roi Pelé restera toujours le roi", Kylian Mbappé a lui aussi marqué l'histoire du football, notamment grâce à une précocité qui ne peut que susciter l'admiration. Entré dans le cœur des Français sous le surnom de "Kyky", le joueur du PSG fête le jeudi 20 décembre ses 20 ans, l'occasion de revenir sur ses trois dernières années, et les records accumulés par le champion du monde.



Il n'avait que 17 ans et deux mois lorsqu'il est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de l'AS Monaco, le club où il a effectué ses premiers pas professionnels en décembre 2015. En marquant contre Troyes le 20 février 2016, Kylian Mbappé a pulvérisé le record jusqu'ici détenu par un certain Thierry Henry.

Transféré au PSG le dernier jour du mercato d'été en 2017, le "Prince de Bondy" écrit désormais son histoire dans le club francilien. Sous les couleurs parisiennes, il est ainsi devenu le plus jeune joueur à avoir marqué 40 buts en Ligue 1 sur les 45 dernières années.

Son palmarès au niveau européen est également à souligner. À 18 ans et 9 mois, il est ainsi devenu le plus jeune buteur du PSG en Ligue des Champions (victoire du PSG 5-0 contre le Celtic Glasgow, ndlr). Une compétition qu'il a également marqué en étant le plus jeune français à inscrire 10 buts.

Le 1er à avoir inscrit 10 buts en Bleu avant 20 ans

Mais il n'y a pas qu'en club que celui que ses coéquipiers surnomment "Donatello" étonne par sa précocité. Appelé pour la première fois par Didier Deschamps le 16 mars 2017, Kylian Mbappé est le premier joueur français à passer la barre des 10 buts en équipe de France avant l'âge de 20 ans.



La Coupe du monde 2018 lui aura également permis de battre deux records de plus en Bleu : il est ainsi devenu le plus jeune français à avoir joué et marqué lors d'un Mondial. La finale remportée 4 buts à 2 par la France en a fait le deuxième plus jeune buteur en finale de Coupe du monde (il avait inscrit le dernier but français), derrière Pelé, qui avait inscrit un doublé en 1958, à l'âge de 17 ans seulement.



Des performances qui lui auraient valu pour certains le trophée de Ballon d'or, qui récompense le meilleur de joueur l'année. Nommé pour la première fois au prestigieux classement en 2017, il est arrivé en 7e position.



Cette place lui a néanmoins permis d'accrocher un autre record : celui du plus jeune joueur à atteindre le top 10. Cette année, il a encore amélioré son rang, en arrivant au pied du podium, derrière Luka Modric, Cristiano Ronaldo, et Antoine Griezmann.