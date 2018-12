Éliminatoires Euro 2020 : découvrez les cinq adversaires de la France

publié le 02/12/2018 à 13:01

Islande, Turquie, Albanie, Moldavie et Andorre. Voici les cinq adversaires que l'équipe de France croisera à deux reprises, à domicile et à l'extérieur, entre le 21 mars et le 19 novembre 2019, durant 10 fenêtres internationales. Effectué à Dublin, le tirage au sort des éliminatoires de l'Euro 2020 s'avère plutôt clément pour les Bleus, qui évitent l'Allemagne ou d'autres mondialistes comme la Suède, la Russie ou la Serbie.



Tête de série, la France était certaine d'éviter la Suisse, le Portugal, les Pays-Bas, l'Angleterre, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, la Croatie et la Pologne. Elle hérite finalement dans le groupe H de nations qui figurent loin au classement FIFA : 37e (Islande), 39e (Turquie), 60e (Albanie), 133e (Andorre), 170e (Moldavie).

10 groupes ont été composés. Il faudra terminer à l'une des deux premières places pour participer à la grande compétition, qui aura lieu du 12 juin au 12 juillet 2020 dans 12 villes à travers le continent. Les deux demi-finales et la finale de l'Euro 2020 se dérouleront au stade de Wembley à Londres. Les autres villes hôtes sont Amsterdam, Bakou, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenhague, Dublin, Glasgow, Munich, Rome et Saint-Pétersbourg.

Les 10 groupes :

Groupe A : Angleterre, Rép. Tchèque, Bulgarie, Monténégro, Kosovo



Groupe B : Portugal, Ukraine, Serbie, Lituanie, Luxembourg



Groupe C : Pays-Bas, Allemagne, Irlande du Nord, Estonie, Belarus



Groupe D : Suisse, Danemark, Eire, Géorgie, Gibraltar



Groupe E : Croatie, pays de Galles, Slovaquie, Hongrie, Azerbaïdjan



Groupe F : Espagne, Suède, Norvège, Roumanie, Iles Féroé, Malte



Groupe G : Pologne, Autriche, Israël, Slovénie, Macédoine, Lettonie



Groupe H : France, Islande, Turquie, Albanie, Moldavie, Andorre



Groupe I : Belgique, Russie, Écosse, Chypre, Kazakhstan, San Marin



Groupe J : Italie, Bosnie, Finlande, Grèce, Arménie, Liechtenstein

Le calendrier des qualifications :

- 21 au 23 mars 2019 : 1re journée des qualifications

- 24 au 26 mars : 2e journée

- 7 et 8 juin : 3e journée

- 10 et 11 juin : 4e journée

- 5 au 7 septembre : 5e journée

- 8 au 10 septembre : 6e journée

- 10 au 12 octobre : 7e journée

- 13 au 15 octobre : 8e journée

- 14 au 16 novembre : 9e journée

- 17 au 19 novembre : 10e journée

- 22 novembre : tirage au sort des barrages de la Ligue des Nations

- 1er décembre : tirage au sort des phases de groupe de l'Euro 2020

- 26 et 27 mars 2020 : demi-finales des barrages de la Ligue des Nations

- 30 et 31 mars : finales des barrages de la Ligue des Nations

- 12 juin-12 juillet : tournoi, organisé dans douze villes de douze pays