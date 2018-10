Didier Deschamps fête son anniversaire en 4 anecdotes

publié le 15/10/2018 à 10:12

Le sélectionneur des Bleus fête ses 50 ans le 15 octobre. Pour l'occasion, Le Figaro publie un demi-siècle d'anecdotes. On y découvre plein de choses, d’abord comment l'appelle Aimé Jacquet ? Trois pommes, allusion à sa taille, 1m74. Pas très grand certes, mais une tête bien faite.



Le jeune DD est en effet très bon élève à l'école, et ça le poursuit. En 2004, il termine major de sa promo pour le diplôme d’entraîneur professionnel. Côté foot, il devient en 1993 le plus jeune capitaine de l'histoire à soulever la ligue des champions avec l'OM. Il a alors 24 ans. Le jeune et le seul Français encore aujourd'hui.

Incroyable surtout quand on sait, comme le rappelle Le Figaro, que deux ans plus tôt, après un prêt à Bordeaux, Bernard Tapie l'avait plus ou moins poussé à quitter Marseille. "Chez moi tu ne réussiras pas", lui avait lancé le patron de l'époque, "il vaut mieux que tu partes". Heureusement, DD avait malgré tout refusé d’être transféré au PSG.

DD, amateur de bonne bouffe, le foie gras, le confit de canard, le bon vin, tout ça c'est son truc, mais attention il élimine. 30 à 45 minutes de gainage chaque jour. Ça fait notamment sourire ses anciens coéquipiers, Lizarazu notamment qui balance, "Didier c'est le Christiano Ronaldo des entraîneurs".