VIDÉO - Jean-Michel Aulas se paie le PSG, qui "pleure" contre l'arbitrage

publié le 08/11/2018 à 15:11

2e de son groupe de Ligue des champions à deux journées de la phase de poules, l'Olympique Lyonnais peut encore rêver d'une qualification en 8es de finale. Mais en concédant le match nul (2-2) face à Hoffenheim après avoir mené 2-0 et à 11 contre 10, l'OL a manqué une première de balle de match, mercredi 7 novembre, et pourrait le regretter.

"Lorsqu'on est si près de la qualification, est-ce qu'on n'a pas peur de tout perdre ?", a-t-il été demandé après la rencontre au président du club rhodanien, Jean-Michel Aulas.



Réponse après deux soupirs : "Quand on est président de club depuis 31 ans et qu'on a démarré tout en bas de l'échelle, à chaque fois qu'on a quelque chose qui se présente de manière positive on a toujours peur de tout perdre".

C'est vrai que c'est pas de chance Jean-Michel Aulas Partager la citation





"Je ne sais pas si vous avez regardé le deuxième but quand Tanguy (Ndombélé, ndlr) se blesse, le ballon, il est sorti, poursuit Jean-Michel Aulas. Je viens de le montrer directement à l'arbitre : le ballon il est entièrement sorti. Donc, c'est aussi un concours de circonstances qui fait que - alors je ne vais pas faire comme le Paris Saint-Germain de pleurer sur toutes les antennes, moi vous ne me reprendrez pas de toute façon si je pleure contre l'arbitre, vous reprenez par contre le PSG à longueur de pages et de chaînes de télévision - le ballon est sorti. C'est vrai que c'est pas de chance".

Le président lyonnais fait référence à l'après-match de Naples-PSG (1-1), mardi 6 novembre. "On a eu deux erreurs de l'arbitre", a estimé son homologue parisien Nasser Al-Khelaïfi. "J'ai entendu qu'en plus il y avait hors-jeu et une situation avec Bernat où il y a clairement penalty", a pour sa part déclaré l'entraîneur Thomas Tuchel.