Didier Deschamps annonce sa liste pour Pays-Bas - France et France - Uruguay

publié le 08/11/2018 à 13:15

Huit jours avant un Pays-Bas - France à Rotterdam (vendredi 16 novembre 20h45) qui peut entériner la participation des Bleus à la phase finale de la Ligue des Nations en juin prochain, Didier Deschamps se présente devant la presse pour annoncer sa troisième liste post-Mondial.



En tête de son groupe de Ligue des Nations avec 7 points contre 3 pour les Bataves et 2 pour les Allemands, l'équipe de France n'a besoin que d'un match nul à Rotterdam pour terminer en tête du groupe A de la nouvelle compétition de l'UEFA. Elle pourrait retrouver pour la victoire finale la Belgique, le Portugal et l'Espagne, dans un lieu à déterminer.

Après cette quatrième rencontre de Ligue des Nations, les Bleus termineront l'année 2018 au Stade de France lors d'un match amical face à l'Urugauy, mardi 20 novembre. Parmi les joueurs non mondialistes qui pourraient être appelés pour ces deux matches figurent l'attaquant Anthony Martial et les défenseurs Aymeric Laporte, Clément Lenglet et Abdou Diallo.