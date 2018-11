publié le 06/11/2018 à 19:52

Le 14 janvier dernier, lors d'un match de Ligue 1 Nantes-PSG, sa tentative de tacle sur un joueur nantais lui a coûté un scandale médiatique puis une suspension de huit mois dont deux avec sursis, mettant finalement un terme à sa carrière. Dix mois plus tard, l'ancien arbitre international Tony Chapron s'explique dans un livre, "Enfin libre !", aux éditions Arthaud.



Ces fameuses images de l'accrochage avec le défenseur brésilien Diego Carlos, l'homme de 46 ans les a revues "tout de suite après le match" quand il est rentré à l'hôtel.

"Et puis après, j'ai eu une longue période de traversée du désert où je n'ai pas voulu les regarder parce que c'était traumatisant. Je l'ai fait un peu plus tard, et puis le livre a aussi permis d'expliquer - mais en fait il était commencé depuis très longtemps. Ça a rajouté un gros chapitre".



C'est un geste réflexe. J'ai mal, je suis fatigué, j'ai peur et je suis surpris Partager la citation





Ce geste fou, l'ancien arbitre international aux quelques 1.500 matches de haut niveau le qualifie de "complètement irraisonné. C'est un geste réflexe. J'ai mal, je suis fatigué, j'ai peur et je suis surpris. Tout cela mis bout à bout, j'ai un réflexe stupide d'homme en fait, qui tombe, qui se sent agressé et qui réagit".



Forcément, il garde un goût d'inachevé, "parce que j'aurais aimé finir ma carrière autrement. Ça a été douloureux, à tout point de vue, personnel, familial, et puis quand on termine sur un fait comme celui-ci qui a fait beaucoup parler, ce n'est pas l'image qu'on veut laisser".





Depuis, il s'est "reconstruit", notamment grâce à un "soutien psychologique". Et aujourd'hui, il reçoit "beaucoup de messages de sympathie" de la part de ses anciens collègues. "Eux ne peuvent pas parler et ils trouvent en moi une sorte de porte-parole. C'est plutôt satisfaisant".

"Enfin libre !" de Tony Chapron Crédit : Arthaud