publié le 23/05/2019 à 12:51

Elles vont jouer à domicile devant des téléspectateurs et téléspectatrices du monde entier en juin prochain : les joueuses de l'équipe de France féminine de football sont, à quelques semaines de la Coupe du Monde, les héroïnes d'un documentaire inédit diffusé sur Téva ce jeudi 23 mai à 20h50.



Réalisé durant la préparation des joueuses à cet événement international, Dans le secret des Bleues donne la parole à certaines d'entre elles, raconte leurs parcours et leurs ambitions (Amandine Henry, Maeva Clemaron, Vivane Asseyi ou encore Sakina Karchaoui) et dresse le portrait d'un sport où les femmes ont longtemps été laissées de côté.

Aujourd'hui, les temps ont changé : les joueuses professionnelles peuvent vivre de leur passion malgré un univers encore sexiste comme le raconte Corinne Diacre, l'entraineuse des Bleues dans un extrait du documentaire : "Comme dans la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ce n'est pas grave, tant que mes joueuses puissent vivre de leur passion, que moi aussi je puisse vivre de ma passion... Très sincèrement il y a quelques années, je n'imaginais pas gagner de l'argent en entraînant une équipe de foot".

Malgré les nombreuses avancées et progression des mentalités, Corinne Diacre nuance son optimiste quant à l'évolution du milieu : "Cela va encore durer un petit peu (...). On part de tellement loin. Par le jeu, les résultats et l'investissement de nos clubs, on a réussi à un petit peu inverser cette tendance chez certains. Mais il y en a encore beaucoup à convaincre".