Revivez la défaite de Lyon à Séville

Longtemps dominateur, l'OL a trop gâché et s'est incliné à Séville (1-0) sur un but du Français Wissam Ben Yedder, un revers qui contrarie ses ambitions dans le groupe H de la Ligue des champions. Toujours privés de leur meilleur buteur Alexandre Lacazette, les Gones ont multiplié les occasions nettes, mais à l'heure de conclure, c'est le Sévillan "WBY" qui a marqué d'une tête à bout portant (53e).



L'attaquant andalou Luciano Vietto s'est même ensuite permis le luxe de rater un penalty (69e) obtenu par Samir Nasri pour une faute de l'inexpérimenté défenseur lyonnais Jordy Gaspar, titulaire en C1 pour son premier match chez les professionnels. Avec ce précieux succès, Séville s'installe en tête de la poule avec 4 points, à égalité avec la Juventus Turin. Lyon, 3 points, sait déjà qu'il va falloir cravacher pour obtenir l'une des deux premières places qualificatives pour les 8es de finale.

Le film de la rencontre :

22h36 - C'est terminé, le FC Séville s'impose 1-0 grâce à un but de l'ancien toulousain Wissam Ben Yedder et prend la tête du groupe H à égalité avec la Juventus Turin (4 points), qui s'est imposée 4-0 à Zagreb. Lyon est à une longueur et peut nourrir des regrets.

22h35 - Valbuena remonte le ballon en contre, transmet à Ghezzal qui trouve Cornet mais le centre en retrait est repoussé par la défense sévillane.



22h32 - Coup franc pour le FC Séville à 25 m. Nasri ne le frappe pas pour gagner du temps et joue en passes. 2 minutes de jouées dans le temps additionnel sur les 4 prévues.



22h30 - Nouvelle frappe andalouse signée N'Zonzi de loin, Lopes repousse des deux poings.



22h29 - Cornet tente d'accélérer plein axe mais se fait contrer, Séville revient dans le camp lyonnais et finit par frapper, au dessus, par Vietto. 89e minute. 1-0.



22h27 - Les Sévillans confisquent le ballon et tentent de faire le break mais Lopes repousse tous les assauts.



22h25 - Darder tente sa chance à ras de terre des 20 m mais c'est à côté. 85e minute. 1-0.



22h24 - Gros contact entre Kalulu et Mercado, le Français se relève, pas l'Espagnol, qui va tout de même prendre un avertissement.



22h21 - Ben Yedder bute sur Lopez. 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire.



22h19 - 3e et dernier changement lyonnais, Ghezzal entre à la place de Gaspar.



22h17 - Sauvetage de Morel sur sa ligne alors que Vietto avait trompé Lopes d'une petite balle piquée.



22h16 - Valbuena décale Tolisso, qui frappe et heurte le dessus de la transversale, Rico a effleuré le ballon. 76e minute. 1-0.



22h15 - Frappe légèrement trop croisée d'Escudero. Lyon souffre mais ne rompt pas. 75e minute. 1-0.



22h13 - Reprise d'Iborra de peu à côté après une combinaison entre Mariano et Vietto. 73e minute. 1-0. Gonalons a été averti.



22h11 - Fekir a laissé sa place à Kalulu, Valbuena prend celle de Yanga-Mbiwa.



22h10 - VIETTO FRAPPE AU DESSUS, ON EN RESTE À 1-0.



22h09 - PENALTY EN FAVEUR DE SÉVILLE pour une faute de Gaspar sur Nasri après un centre de Mariano repoussé des deux poings par Lopes. 69e minute.



22h08 - Kalulu et Valbuena vont rentrer en jeu.



22h05 - Quelle sortie de Lopes devant Vietto, qui se présentait en face à face après une mésentente entre Nkoulou et Yanga-Mbiwa. 64e minute. 1-0.



22h03 - Frappe de Ben Yedder largement au dessus des buts de Lopes. 63e minute. 1-0.



22h00 - 1er changement côté sévillan : Vazquez cède sa place à Iborra au milieu.



21h59 - Nouvelle opportunité pour l'OL avec Cornet, qui obtient un 6e corner, infructieux. 58e minute. 1-0.



21h58 - Grosse accélération de Nasri à gauche, le Français tente de trouver Ben Yedder au second poteau mais c'est contré.



21h57 - Carton jaune pour Pareja pour une faute sur Fekir. 56e minute.



21h55 - Réplique de l'OL avec Fekir pour Tolisso, mais la frappe est trop molle, Rico repousse d'une manchette.



21h53 - BUT POUR LE FC SÉVILLE signé Wissam Ben Yedder. 1-0. Centre de N'Zonzi au second poteau pour Vietto qui remise de la tête. Lopes est sorti, Ben Yedder en profite. 54e minute.



21h52 - Bonne période sévillane, Nasri tente encore sa chance à deux reprises mais c'est contré, le ballon reste dans les pieds espagnols. 52e minute. 0-0.



21h50 - Ferri, Kalulu et Valbuena s'échauffent côté lyonnais.



21h49 - Frappe de loin de Nasri, pure mais parfaitement captée par Lopes. 48e minute. 0-0.



21h48 - Les Lyonnais sont les premiers dangereux dans ce second acte, avec une frappe contrée de Cornet.



21h46 - Aucun changement de part et d'autre. C'est reparti avec les Sévillans au coup d'envoi.



21h43 - Lacazette, Grenier, Rafael, Jallet... devant leur télé pour assiter à cette rencontre.

21h39 - L'OL a plus frappé au but, trouvé la transversale par Fekir, s'est procuré plus de corners, mais n'a pas trouvé la faille. de bon augure toutefois pour la 2nde période.



21h33 - Tous les scores à la pause :





Groupe E :

AS Monaco - Bayer Leverkusen : 0-0

CSKA Moscou - Tottenham : 0-0



Groupe F :

Borussia Dortmund - Real Madrid : 1-1

Sporting Portugal - Legia Varsovie : 2-0



Groupe G :

FC Copenhague - Club Bruges : 0-0

Leicester - FC Porto : 1-0



Groupe H :

FC Séville - Lyon : 0-0

Dinamo Zagreb - Juventus Turin : 0-2

21h30 - Fekir tente de déborder côté droit, l'international français est fauché. Dernier coup-franc de cette 1re période. On en reste là. 0-0.



21h26 - Darder lance Gaspar côté gauche, bon centre du jeune lyonnais, Rico se couche bien et repousse le danger. 42e minute. 0-0.



21h24 - Le 5e corner lyonnais ne donne rien.



21h23 - Fekir se défait encore du marquage et frappe du gauche, c'est légèrement à côté.



21h21 - Coup franc de Nasri, Mercado, légèrement tiré par le bras par Tolisso, s'écroule dans la surface mais l'arbitre ne dit rien. 37e minute. 0-0.



21h20 - Désormais 2-0 pour la Juve en Croatie, Higuain a doublé la mise à la 31e.



21h19 - Morel se manque, Nasri récupère le ballon, transmet à Ben Yedder, le centre de l'ancien Toulousain est contré en corner. 35e minute. 0-0.



21h17 - Occasion pour Séville puis pour Lyon coup sur coup, l'OL obtient un nouveau corner.



21h16 - Fekir signalé hors-jeu à la conclusion de ce beau mouvement lyonnais. 32e minute. 0-0.



21h14 - Dans l'autre match du groupe, Pjanic a ouvert le score pour la Juve à Zagreb.



21h12 - Frappe de Nasri de l'extérieur de la surface de réparation, c'est à côté des buts de Lopez. 28e minute. 0-0.



21h09 - Frappe de Cornet du gauche dans un angle fermée, c'est contré en corner par Rico. Ça ne donne toujours rien.



21h08 - 2e corner en faveur de l'OL. Fekir le frappe, les Sévillans se dégagent.



21h07 - Match très équilibré pour le moment entre deux équipes bien organisées.



21h05 - Nasri évolue en électron libre dans cette formation andalouse et n'hésite pas à redescendre très bas pour organiser le jeu. 21e minute. 0-0.



21h03 - 1er corner en faveur de l'OL après cette frappe lointaine de Rybus. Tolisso se sort du marquage mais ne parvient pas à reprendre correctement le ballon.



21h02 - But de Ben Yedder refusé pour une position de hors-jeu d'Escudero au moment de la passe. 18e minute. 0-0.



21h00 - Sortie décisive de Lopez devant Vietto. 15e minute. 0-0.



20h59 - Servi dans la profondeur par Darder, Fekir croise trop sa frappe, du droit cette fois. 14e minute. 0-0.



20h58 - Faute de Mercado sur Cornet.



20h57 - Faute de Yanga-Mbiwa sur Ben Yedder. Escudero le frappe, c'est sans danger pour Lopez. 13e minute. 0-0.



20h56 - Frappe sur la transversale de Fekir, qui dispute d'ailleurs son 1er match de Ligue des champions. 11e minute. 0-0.



20h55 - Ben Yedder signalé en position de hors-jeu.



20h53 - Frappe de Darder des 20 m, cadrée mais directement dans les bras de Rico. 9e minute. 0-0.



20h52 - Une-deux Nasri-Vitolo dans la surface lyonnaise, qui s'en sort sur ce coup-là.



20h51 - Contre mal négocié par Tolisso alors que l'OL avait un 3 contre 3 à jouer.



20h50 - Séville monopolise le ballon et obtient le 1er corner grâce à l'ancien Bordelais Mariano. 6e minute. 0-0.



20h48 - Nasri distille ses premiers ballons et tente de combiner aux abords de la surface lyonnais mais c'est repoussé.



20h46 - 1er coup-franc pour l'OL. C'est dégagé par le capitaine Pareja.



20h45 - C'est parti pour ces 45 premières minutes.



20h43 - Séville va évoluer en blanc, Lyon en bleu.



20h40 - L'hymne sévillan retentit dans le stade Ramon Sanchez-Pizjuan, les joueurs sont dans le couloir menant à la pelouse.



20h36 - Parallèlement à ce Séville-Lyon, suivez Monaco-Bayer Leverkusen également en direct commenté.



20h25 - Titularisé à la pointe de l'attaque andalouse, Wissam Ben Yedder présente de très bonnes statistiques face à l'OL : 5 buts en 8 matches avec Toulouse.



20h17 - Dernier de son groupe l'an passé derrière le Zénith Saint-Pétersbourg, La Gantoise et Valence, l'OL n'a plus disputé les 8es de finale de la Ligue des champions depuis 2012 (élimination face à l'Apoel Nicosie aux tirs au but).



20h10 - Gorgelin, Diakhaby, Tousart, Ferri, Ghezzal, Valbuena et Kalulu sont les remplaçants lyonnais.



20h04 - Titularisé au poste de latéral droit, Jordy Gaspar est âgé de 19 ans et issu du centre de formation de l'OL. Il n'a jamais joué avec l'équipe première en match officiel.



19h58 - Et voici la compo de Séville : Rico - Mariano, Pareja, Mercado, Escudero - Nasri, N'Zonzi, Vazquez, Vitolo - Ben Yedder, Vietto.



19h51 - Le 11 de départ lyonnais est tombé : Lopes - Gaspar, Yanga-Mbiwa, Nkoulou, Morel, Rybus - Darder, Gonalons, Tolisso - Cornet, Fekir.



19h44 - Le FC Séville n'a perdu qu'un seul de ses 20 derniers matches européens à domicile face à une équipe non-espagnole (16 victoires, 3 nuls).



19h32 - Les compositions des équipes devraient être connues d'ici un quart d'heure.



19h25 - De son côté, le FC Séville vient de concéder sa première défaite de la saison en championnat, à Bilabo (3-1), malgré le premier but sous ses nouvelles couleurs de Samir Nasri. L'équipe de Jorge Sampaoli avait auparavant signé trois succès à domicile et deux nuls à l'extérieur.



19h15 - En Ligue 1, Lyon n'a remporté qu'un seul de ses cinq derniers matches, contre Montpellier (5-1) il y a six jours. Les hommes de Bruno Génésio restent sur un revers à Lorient (1-0) et pointent à la 9e place avec 10 points, sept de moins que le leader niçois, trois de moins que le PSG.



19h07 - Séville a changé d'entraîneur et perdu plusieurs cadres cet été. Mais le club andalou reste un adversaire coriace.



19h00 - Lyon ne s'est imposé que deux fois en Espagne en 11 déplacements en Ligue des champions, sur la pelouse de la Real Sociedad en 2004 (0-1) et à Valence en 2015 (0-2).



18h52 - Voici le classement du groupe D avant les deux matches de la soirée, Séville-Lyon et Dinamo Zagreb-Juventus :





Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. Lyon 3 1 1 0 0 3 0 3

2. Juventus 1 1 0 1 0 0 0 0

. FC Séville 1 1 0 1 0 0 0 0

4. Dinamo Zagreb 0 1 0 0 1 0 3 -3

18h45 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette 2e journée de la phase de poules de la Ligue des champions 2016-2017. Dans le groupe H, l'OL se frotte au FC séville en Andalousie.



Ligue des champions : résultats et programme de la 2e journée

Mardi 27 septembre :



Groupe E :

AS Monaco - Bayer Leverkusen : 1-1

CSKA Moscou - Tottenham : 0-1



Groupe F :

Borussia Dortmund - Real Madrid : 2-2

Sporting Portugal - Legia Varsovie : 2-0



Groupe G :

FC Copenhague - Club Bruges : 4-0

Leicester - FC Porto : 1-0



Groupe H :

FC Séville - Lyon : 1-0

Dinamo Zagreb - Juventus Turin : 0-4



Mercredi 28 septembre (tous les matches à 20h45) :



Groupe A :

Ludogorets - PSG

Arsenal - FC Bâle



Groupe B :

Besiktas - Dynamo Kiev

Naples - Benfica



Groupe C :

Mönchengladbach - FC Barcelone

Celtic - Manchester City



Groupe D :

Atlético de Madrid - Bayern Munich

FC Rostov - PSV Eindhoven