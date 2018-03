publié le 27/09/2016 à 08:45

Dinamo Zagreb, FC Séville, Juventus Turin. Sur le papier, la difficulté va monter crescendo pour l'Olympique Lyonnais dans le groupe H de cette phase de poules 2016-2017. L'obstacle croate franchi avec mention (victoire 3-0 sans Alexandre Lacazette ni Nabil Fekir), le vice-champion de France défie le triple tenant du titre en Europa League dans son stade Ramon Sanchez Pizjuan, mardi 27 septembre (20h45). Le club andalou parviendra-t-il à exister au niveau supérieur, malgré la perte de son entraîneur Unai Emery et de plusieurs cadres ? C'est l'une des interrogations de la saison.



Un premier début de réponse a été apporté lors de la 1re journée. Tandis que Lyon chassait ses doutes, les Sévillans tenaient tête à la Juve en Italie (0-0), au courage, avec une tête de Gonzalo Higuain sur la barre transversale à l'heure de jeu. Victime d'une infection virale trois jours après ses débuts sous ses nouvelles couleurs, Samir Nasri n'avait pas pris part à cette rencontre. Depuis, l'ancien joueur de Manchester City est monté en puissance, se montrant décisif sur le but de la victoire signé Gabriel Mercado dans le derby face au Betis avant de marquer, en vain, samedi 24 septembre à Bilbao (victoire 3-1 de l'Athletic).



Nasri tête de gondole du nouveau Séville

À 29 ans, Nasri a soif de revanche et de matches de Ligue des champions. Prêté pour une saison, le Français est l'un des nouveaux visages de l'équipe désormais entraînée par l'Uruguayen Jorge Sampaoli. L'ancien sélectionneur du Chili (2012-2016), vainqueur de la Copa America en 2015, a dû faire face aux départs de Kevin Gameiro (Atlético de Madrid), Grzegorz Krychowiak (PSG) et Ever Banega (Inter Milan). Mais avec Nasri, Wissam Ben Yedder, Ganso, Luciano Vietto ou encore Franco Vasquez, Séville semble armé pour exister encore sur la scène européenne.

Réputé pour son football très offensif, Sampaoli peut aussi compter sur une colonie française, Adil Rami (incertain pour la réception de l'OL), Benoît Trémoulinas, Thimothée Kolodziejczak et Steven N'Zonzi, et sur l'ancien défenseur brésilien de Bordelais Mariano. Au poste de gardien, l'ancien Parisien Salvatore Sirigu est en concurrence avec Sergio Rico. L'Italien a disputé les deux dernières rencontres mais s'est fait exclure pour un coup de coude à Bilbao en fin de match. Le paiera-t-il aussi en Ligue des champions ? Quoi qu'il en soit, avec le numéro 2 de la sélection italienne, 29 ans, et l'espoir espagnol (23), Séville possède là encore des atouts.



FC Séville-Lyon : les équipes probables

FC Séville : Sergio Rico - Mariano, Pareja, Kolodziejczak (ou Mercado), Escudero - N'Zonzi, Franco Vazquez - Sarabia (ou Kiyotake), Nasri, Vitolo - Vietto



Lyon : A. Lopes - Tolisso, Yanga-Mbiwa, Mammana, Morel, Rybus - Darder, Gonalons, Ferri - Fekir, Cornet (ou Valbuena)



Arbitre : Bas Nijhuis (NED)

Ligue des champions : le programme de la 2e journée

Tous les matches à 20h45.



Mardi 27 septembre :



Groupe E :

AS Monaco - Bayer Leverkusen

CSKA Moscou - Tottenham



Groupe F :

Borussia Dortmund - Real Madrid

Sporting Portugal - Legia Varsovie



Groupe G :

FC Copenhague - Club Bruges

Leicester - FC Porto



Groupe H :

FC Séville - Lyon

Dinamo Zagreb - Juventus Turin



Mercredi 28 septembre (2e journée) :



Groupe A :

Ludogorets - PSG

Arsenal - FC Bâle



Groupe B :

Besiktas - Dynamo Kiev

Naples - Benfica



Groupe C :

Mönchengladbach - FC Barcelone

Celtic - Manchester City



Groupe D :

Atlético de Madrid - Bayern Munich

FC Rostov - PSV Eindhoven