Monaco-Bayer Leverkusen : revivez le match nul arraché par l'ASM

publié le 27/09/2016 à 20:23

Déjà auteur de l'égalisation samedi 24 septembre en championnat face à Angers (2-1), Kamil Glik a confirmé son statut d'homme providentiel de l'ASM en cette fin septembre. Le défenseur polonais a égalisé à la 94e minute face à Leverkusen, arrachant un point important dans la course aux 8es de finale. L'ancien attaquant de Manchester United "Chicharito" avait mis le Bayer sur les bons rails de la tête à la 73e.



Tottenham s'étant dans le même temps imposé 1-0 sur la pelouse du CSKA Moscou, la situation est la suivante dans le groupe E après deux journées : Monaco 1er avec 4 points devant les Anglais (3), les Allemands (2) et les Russes (1). Prochaine journée le mardi 18 octobre. L'ASM se rendra à Moscou, les Spurs à Leverkusen. Suite et fin de ce deuxième acte mercredi 28 septembre avec Ludogorets-PSG, notamment.

Ligue des champions : résultats et programme de la 2e journée

Mardi 27 septembre :

Groupe E :

AS Monaco - Bayer Leverkusen : 1-1

CSKA Moscou - Tottenham : 0-1



Groupe F :

Borussia Dortmund - Real Madrid : 2-2

Sporting Portugal - Legia Varsovie : 2-0



Groupe G :

FC Copenhague - Club Bruges : 4-0

Leicester - FC Porto : 1-0



Groupe H :

FC Séville - Lyon : 1-0

Dinamo Zagreb - Juventus Turin : 0-4



Mercredi 28 septembre (tous les matches à 20h45) :



Groupe A :

Ludogorets - PSG

Arsenal - FC Bâle



Groupe B :

Besiktas - Dynamo Kiev

Naples - Benfica



Groupe C :

Mönchengladbach - FC Barcelone

Celtic - Manchester City



Groupe D :

Atlético de Madrid - Bayern Munich

FC Rostov - PSV Eindhoven