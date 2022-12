VIDÉO - Bertrand Chameroy ironise sur le boycott de la Coupe du monde

D'avance pardon, je vais un peu plomber l'ambiance ce matin. Mais je pense qu'il était nécessaire d'effectuer ce petit rappel en ce lundi matin. Au Qatar, les droits humains sont bafoués. L'homosexualité y est considérée comme un crime passible de peine de mort.

Plus de 6.500 ouvriers sont morts pour construire ces stades dans lesquels... on a mis une taule aux Anglais ! Quel pied... On est en demi-finale de la Coupe du monde. On les entend moins les journalistes du Sun. Du seum, ouais !

Je me devais de relater cette information passée inaperçue : samedi, la France a battu l'Angleterre 2 buts à 1 lors des quarts de finale de cette Coupe du monde "boudée". Seuls près de 18 millions de Français ont suivi le match. C'est très peu. C'est uniquement la meilleure audience de l'année pour TF1.

Et puisque nous avons tous envie de rire en ce début de semaine, re-découvrons ensemble ce sondage Odoxa pour Winamax et RTL daté du 8 octobre dernier. "Largement préoccupés par la situation au Qatar en matière de droits de l’Homme (78 %) et choqués par l’organisation de la compétition sous le climat de ce pays du Moyen-Orient (77 %), les Français affirment qu’ils pourraient massivement, à 65 %, boycotter la Coupe du monde." Mais où sont passés les boycotteurs ? La France, terre de convictions !

Le but de Tchouameni oublié de la droite...

Personnellement, j'ai boycotté le boycotte. C'était les quarts de finale tout de même... Je ne sais plus qui de Voltaire ou Beaumarchais disait "L'intérêt pour les droits de l'homme s'arrête là où les Bleus progressent dans la compet". Je n'allais pas regarder "Le grand bêtisier" sur la 2, pendant que mes voisins exultaient. Donc oui, j'ai regardé le match !

Un match également suivi par la classe politique dont je tenais ce matin à saluer le dévouement, le sens des responsabilités : particulièrement ceux d'Éric Ciotti, Jordan Bardella et Christian Estrosi. Dans leurs tweets de félicitations, ils ont tous omis de citer Tchouaméni. Alors très vite, les gauchistes ont mis en route leur petite musique : comme par hasard, le seul buteur qu'ils ne citent pas est noir, coïncidence ? Ça va hein... Ça ne vous vient pas à l'esprit d'imaginer que peut-être, Eric, Jordan et Christian bossent si dur pour sauver la France du déclin qu'ils n'ont pu suivre que la deuxième mi-temps ? Ah bah voilà. Pour se coller les mains sur le périphérique, y'a du monde, pour réfléchir, y'a plus personne !



Avant de vous quitter, j'aimerais avoir une dernière pensée solennelle pour ces hommes et ces femmes, laissés pour compte depuis le début de cette Coupe du monde, ignorés au profit du foot. Les chroniqueurs de "C à vous" sur France 5, qui mercredi en direct, pour la deuxième fois depuis le début du Mondial, vont se manger en pleine face un match des Bleus. En plus là c'est la demi-finale, donc autant vous dire qu'il y aura plus de personnes dans le studio que devant la 5. Alors si vous avez un cœur...

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info