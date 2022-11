Coupe du monde : 52% des Français attendent des Bleus qu’ils s’engagent plus sur les droits humains

Un Français sur deux (50%) compte suivre la 22e Coupe du monde masculine de football, organisée au Qatar du 20 novembre au 18 décembre, et 16% annoncent qu'ils boycotteront la compétition intentionnellement.

Les Bleus conservent une bonne image (61%) et Didier Deschamps un très bon crédit dans l’opinion (74%). Par ailleurs, 37% des Français placent leur équipe nationale comme la favorite du tournoi, loin devant le Brésil (13%) et l'Allemagne (10%).

65% des Français et 84% des amateurs de football pronostiquent une victoire des Bleus contre l’Australie pour leur premier match, mardi 22 novembre (20h). Enfin, pour 52% des sondés, les joueurs de l'équipe de France ne s’engagent pas suffisamment sur les droits humains.

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 16 et jeudi 17 novembre 2022 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 460 amateurs de football.

52% des Français attendent des Bleus qu’ils s’engagent plus

Depuis leur regroupement à Clairefontaine, les Bleus sont régulièrement interrogés sur des questions sociétales relatives au Qatar et notamment sur le respect des droits humains

dans le pays du Moyen-Orient.

Dans la foulée d’une polémique initiée par la réponse de Hugo Lloris quant au port du brassard arc en ciel, les joueurs ont annoncé dans une lettre qu’ils avaient été sensibles aux

alertes des ONG et associations dans le cadre de cette Coupe du monde et qu’ils ont décidé de soutenir des actions qui œuvrent pour la protection des droits humains, via leur association Génération 2018.

Les Français accueillent évidemment positivement cette annonce, mais cela ne va pas assez loin pour la majorité d’entre eux. 52% considèrent en effet que les Bleus ne s’engagent pas suffisamment sur la question des droits humains et qu’ils devraient en faire plus. Les amateurs de football considèrent en revanche en majorité (58%) qu’ils s’engagent déjà suffisamment et que ce n’est pas à eux d’en faire plus.

Coupe du monde : 52% des Français attendent des Bleus qu’ils s’engagent plus sur les droits humains Crédit : Odoxa pour Winamax et RTL

