VIDÉO - Bertrand Chameroy : "Coupe du monde de foot, Business 1-Droits de l'Homme 0"

Alors que la Coupe du monde 2022 a commencé au Qatar, dimanche 20 novembre, Bertrand Chameroy estime que "le business et le spectacle l'emportent 1-0 sur les droits de l'Homme". Pour lui, le champion du monde du "foutage de gueule" est Gianni Infantino, le président de la Fifa qui a annoncé en conférence de presse, samedi 19 novembre, qu'il se sentait "qatari, arabe, africain, gay, handicapé".

"En une phrase, il a réussi à nous faire oublier toutes les critiques et les polémiques. Même une Miss France qui jouerait dans une pub Carglass sonnerait plus juste et plus sincère", raille Bertrand Chameroy. L'humoriste revient sur la décision du Qatar d'interdire la vente d'alcool autour des stades, bien que les bières sans alcool resteront acceptées.

Selon Gianni Infantino, les fans pourraient tenir trois heures sans boire de bière. "Autant pour les ouvriers morts sur les chantiers, on n'avait rien dit, pour l'interdiction du drapeau LGBT, on s'était tu, mais là ça va trop loin. Obliger des supporters à regarder des matchs à jeun, mais on va où là ?", demande Bertrand Chameroy.

