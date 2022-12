ÉDITO - France-Maroc : "Stop aux obsessions identitaires", scande Alba Ventura

Les Marocains après le but de En-Nesyri le 10 décembre 2022 au Qatar

D'un côté, certains voient cette demi-finale France-Maroc comme l'occasion de prendre une revanche contre les colonisateurs. Une sociologue a ainsi publié une carte de l'Europe avec le drapeau marocain sur l'Espagne et le Portugal, avec comme légende "la carte de la conquête arabe. Quel est le prochain colonisateur que nous battrons ?". Elle dit plaisanter, mais c'est tellement idiot...

Et puis de l'autre côté, il y a ces gens qui râlent de voir ces Français d'origine marocaine se réjouir de voir le Maroc à un si haut niveau, sous-entendu "s'ils soutiennent le Maroc, c'est qu'ils ne sont pas vraiment Français".

Je dis "stop". Il faut arrêter avec tout cela, avec cette bataille entre indigénistes et identitaires. C'est un match de football. Un match de haut niveau, qui verra s'affronter le Maroc, qui représente l'Afrique avec fierté et qui sait que l'enjeu est fort, et la France, qui espère décrocher une troisième étoile. Stop aux obsessions identitaires. C'est du football, donc prenez du plaisir à regarder (ou pas) cette demi-finale, mais par pitié, arrêtez de tout mélanger.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info