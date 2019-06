publié le 03/06/2019 à 18:47

Titularisé pour la deuxième fois de sa carrière avec l'équipe de France lors du match amical face à la Bolivie (2-0), dimanche 2 juin à Nantes, Florian Thauvin se projette désormais sur le déplacement en Turquie qui attend les Bleus. "On sait que c'est un match compliqué, ça va être là-bas, chez eux, avec une ambiance fantastique (...) On s'attend à un match très dur avec beaucoup d'engagement (...) On va essayer de donner le meilleur de nous-même pour essayer de tirer un résultat positif".



Concernant son avenir avec son club, l'Olympique de Marseille, l'attaquant de 26 ans ne ferme aucune porte. "Il me reste deux ans de contrat. C'est vrai qu'on va arriver à un tournant me concernant, donc il va falloir discuter avec le club (...) On va devoir décider ensemble quelle sera la meilleure décision pour le club et pour moi-même et on verra ce qui se passera".

La tendance est-elle à un départ ? Si c'est le cas, ce ne sera pas de son fait, à l'entendre : "Comme je l'ai toujours dit, moi je suis très heureux à Marseille, je suis fier de jouer pour ce club, donc je ne suis vraiment pas pressé de partir. Si il faut faire encore deux ans, je les ferai avec grand plaisir, et si le club a envie que je parte à ce moment on en discutera et on verra".

Villas-Boas, "un très grand entraîneur"

Travailler avec André Villas-Boas, le coach portugais qui a remplacé Rudi Garcia "est quelque chose qui m'intéresse fortement, poursuit Florian Thauvin. C’est un très grand entraîneur, il est passé dans de très grands clubs. On a tous hâte qu’il nous apprenne toutes ses grandes qualités d’entraîneur et je n'ai pas de doute sur le fait que ça se passera bien".