Vente de Chelsea : pourquoi est-ce le rachat le plus cher de l'histoire ?

C'est la fin d'une saga qui n'avait plus grand chose de sportif. Le gouvernement britannique a approuvé, mardi 24 mai au soir, le rachat de Chelsea par un consortium américain pour la modique somme de 4,97 milliards d'euros - un record absolu pour un club ou une franchise dans le monde. Cette vente met fin à 19 ans de propriété russe par l'oligarque Roman Abramovitch.

"Hier soir, le gouvernement a délivré une licence autorisant la vente du @ChelseaFC. Compte tenu des sanctions que nous avons imposées aux personnes liées à Poutine et à l'invasion sanglante de l'Ukraine, l'avenir à long terme du club ne peut être assuré que par un nouveau propriétaire", a tweeté ce mercredi la ministre britannique de la Culture, des Médias et des Sports, Nadine Dorries.

Le 2 mars dernier, quelques jours après l'invasion russe en Ukraine, Roman Abramovitch avait annoncé mettre en vente le club qu'il avait acheté en 2003 pour 140 millions de livres, sentant que les sanctions envers les oligarques russes pourraient pénaliser son équipe de cœur. Il avait d'ailleurs affirmé que l'intégralité de la recette de cette vente serait reversée aux victimes de la guerre en Ukraine.

Todd Boehly, nouveau boss des Blues

Très vite après la mise en vente - confiée à la banque d'affaires Raine - plusieurs racheteurs potentiels se sont manifestés. Mais ce sont des membres du Clearlake Capital Group, associés en consortium, qui ont été désignés. À leur tête, Todd Boehly. L'homme d'affaires de 48 ans est connu dans le monde du sport pour être le copropriétaire des Dodgers de Los Angeles, un franchise américaine de baseball.

Depuis le choix de Raine, communiqué par le club le 7 mai dernier, Todd Boehly a été aperçu à deux reprises dans les travées de Stamford Bridge (le stade de Chelsea) mais le rachat ne pouvait être effectif avant la validation du gouvernement britannique de ce mardi.

L'investissement total s'élèvera donc à 4,25 milliards de livres sterling (4,97 milliards d'euros) parmi lesquels 2,5 milliards de livres sont réservés à l'achat du club et 1,75 milliard investis sur 10 ans dans le développement du stade, de l'équipe féminine et de l'académie.

De plus, la dette de Chelsea d'1,5 milliard de livres envers Roman Abramovitch - qu'il avait promis de ne pas réclamer même s'il s'agissait de fonds personnels prêtés au club - va être épongée par le rachat.

Le rachat le plus cher de l'histoire

L'offre du consortium américain de 4,97 milliards d'euros est historique dans le monde du sport. Chelsea devient ainsi le club de football le plus cher, mais pas uniquement. Ce rachat devance, de très loin, les 2,4 milliards de dollars investis pour racheter la franchise de baseball des Mets de New York ou les 2,3 milliards de dollars pour les Carolina Panthers, équipe de football américain.



Mais pourquoi Chelsea ? Même si les Blues ont remporté la dernière Ligue des champions et figurent parmi les plus grands clubs d'Europe, Chelsea n'a pas l'aura - historiquement - d'un Real Madrid ou de Manchester United à l'échelle sportive et mondiale. L'explication est plutôt simple : dans la conjoncture actuelle des dépenses, aucun club de l'importance de Chelsea, avec une situation financière et sportive aussi bonne, n'a été revendu.

À titre indicatif, en mai 2021, un rapport de "The European Elite 2021", évaluant la valeur des clubs de football européens, en pleine pandémie de Covid-19, avait établi que le Real Madrid était le club le plus cher du monde à plus de 2,9 milliards d'euros devant le FC Barcelone et Manchester United. À l'époque Chelsea se classait 7e à près de 1,9 milliard d'euros.

